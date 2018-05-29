Grup Genç Yenikapı'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Özgün müzik tarzıyla tanınan Grup Genç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Grubun solistlerinden Mahir Arslan, İzzet Okumuş, Murat Polat, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahne aldı.

Konserde, aralarında "Şehitler Ölmez", "Kara Zulüm", "Güneşi Tutamadım"ın bulunduğu sevilen eserlerini seslendiren grup "Yılların Ardından" adlı son albümlerinden parçalar da söyledi.

Konser sırasında sahnede konuşma yapan İzzet Okumuş, grubun yaklaşık 25 yıldır müzikal çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Okumuş, sözün iman, adalet, fedakarlık ve infak gibi manalar taşıdığına dikkati çekerek, "Bu manalara uymadıktan sonra şarkıların da, türkülerin de bir anlamı yok." dedi.

Ramazan ayında "millet sinesinde ümmet nefesiyle" başlıklı bir slogan belirlediklerine işaret eden Okumuş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 yıldır vatan coğrafyası ile gönül coğrafyası arasındaki iman, adalet ve merhamet bağını hep kuvvetli tutmak adına ses ve soluk verdik. Bu duygularla soluğumuzu hep tazelemeye gayret ettik ki, zaten mümin bir yürek her gününü taze solukla ve yürekle bitirmek ve başlatmak durumundadır. Bu anlamda şarkılarda bu diriltici soluğun ışığında yol almak durumundadırlar. Şarkıların bu minvalde anlam bulacağına inanarak bugüne kadar eserlerimize ses ve soluk verdik."