Grup MFÖ Edirne'de konser verdi

EDİRNE (AA) - Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan müzik grubu MFÖ, Edirne'de konser verdi.
MFÖ, "Edirne Bahar Şenliği" adı altında düzenlenen konser dizisi kapsamında bir kır bahçesinde sahne aldı.
Grup, "Ali Desidero", "Mazeretim Var", "Sana Sarı Laleler Aldım", "Ah Bu Ben", "Psikopatım", "Yandım Yandım" ve "Mecburen" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Alanson ve Uğur, "Şimdi müzik dersi" diyerek izleyenlerden söylediklerini tekrar etmelerini istedi, izleyenler de grubun söylediklerini tekrarladı.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren konsere özellikle üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.
MFÖ konseri bitirip sahneden ayrıldıktan sonra, izleyenlerin "bir daha" tezahüratları üzerine tekrar sahneye çıkarak bir süre daha performans sergiledi.
Bu arada, MFÖ'den önce şarkıcı Manuş Baba sahne aldı. Manuş Baba konserinin ardından MÖF konserini seyircilerle birlikte izledi.
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