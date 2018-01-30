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Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 10:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Grup toplantısında partililer, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganıyla Erdoğan'ın sözünü kestiler. Sloganlar üzerine Erdoğan partililere 'Kararı verdiğimizde önce ben sonra hep birlikte gideceğiz' dedi. Öte yandan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan'ın yanında oturması herkesi çok şaşırttı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Amasya'da partisinin Olağan İl Kongresi'nde "İhtiyaç olması halinde Afrin'e önce ben, Başkomutan gidecek. Sonra siz de peşimden geleceksiniz" demişti. Grup toplantısında partililer, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganıyla Erdoğan'ın sözünü kestiler.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu ülkenin ekmeğini yiyen nimetlerinden istifade eden bir güruh var ki onlardan çok muzdaribiz. Adı ana muhalefet partisi olan yaptıklarıyla ana hıyanet partisi olan başındaki zat ve ekibi var. Ülkesini seven gerçek CHP'lilerin de bizimle aynı hissiyatta olduğuna inanıyorum. Bunları bir daha gündemimize almayalım diyorum ama öyle şeyler yapıyorlar ki susamıyoruz.

Zeytin Dalı Operasyonu'nu da mı bu adam izlemiyor. Hergün saklandıkları inleri başlarına geçiren kendi toplarımızın sesini de mi duymuyor. Kendi roketatarlarımızın görüntülerinden de mi etkilenmiyor. Söylediği lafa bak sen bir tane delikli tüfek yapamazsan nasıl savaşacaksın diyor? Gaflete bak! Türkiye bunları çoktan aştı. Artık bunları biz yapıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeri küçümseyen sözler sarf ediyorlar.

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İşi ecdadımıza hakarete vardırmasına ne diyeceğiz? Neymiş, Osmanlı hiçbir şey üretmemiş. Her şey cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş, sonra gelenler onları da kurutmuş. Bunun adı idrak tutulması değilse iftiradır. Bu zata tarih dersi vermek vacip oldu. Tophane denilen bir semt var. Kağıthane'yi Kağıttepe'ye çevirdiği gibi burayı da Toptepe'ye çevirebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesi yanında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oturması dikkat çekti.

Bu zat Tophane'nin isminin nereden geldiğini biliyor mu? Burada devrin en gelişmiş toplar üretiliyordu. Fatih Sultan Mehmet bir savunma sanayi dehasıydı. Asırlar boyunca ülkemizde çok ileri olan silah sanayi Avrupa'daki sanayi devriminin ardından gerilemeye başlamıştır.

"CHP'NİN HABERİ YOK"

Türkiye son 15 yılda yaptığı atakları gerçekleştirmemiş olsaydı bırakınız Zeytin Dalı Operasyonu'nu kendi sınırlarımız içerisindeki operasyonları dahi yürütemezdik. Ülkemiz şu anda 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi olan bir savunma sanayiine sahiptir. Ama CHP'nin bu atılan adımlardan haberi yok. Savunma sanayii projeleri 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Ülkemizin ürünü olsun anlayışıyla hareket ediyoruz.

"BAŞKA SERMAYELERİ KALMADI"

CHP'nin en büyük özelliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk istismarcılığıdır. Başka sermayeleri kalmadı. Millet olmanın birinci şartı özgürlüktür. Tek parti döneminden beri milletin hayrına atılan her adımı engellemeye çalışmaktan başka yaptığı var mı? Küçük aksaklıkları bahane ederek sanayi hamlelerini dinamitleyen siz değil misiniz? Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin. CHP'nin başındaki bu zat aynen söylüyorum; 'YPG terör örgütü değil vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' demiştir. Vatandaşlarımızın canına kasteden terör örgütünü savunuyor. Hepsinin yaptığı bu değil mi?

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"GAFLETE BAK"

Genel başkanları böyle yapar da diğerleri geri mi kalır? Hepsi aynı koroya katılmış gidiyorlar. PYD bir terör örgütü değildir diyerek, bize PYD'den neden rahatsız olduğumuzu soruyor. Gaflete bak! CHP nasılsa PYD'de öyle bir siyasi partidir diyor bir başkası da. İstanbul'a bir il başkanı getirmişler. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Teröristlere yönelik operasyonları sivillere yapılmış gibi göstermek için birbirleriyle yarışıyorlar."

CHP'YE ÖSO YANITI

Ana muhalefet ekibinin sıra ÖSO'ya gelince bir anda nevirleri dönüyor. Dünyada hiçbir devletin hiçbir istihbarat kurumunun bulamadığı gerçeği keşfetmişler. ÖSO bir terör örgütüymüş. PYD'ye parti diyenlerin ÖSO'ya terör örgütü demeleri bizi şaşırtmaz. ÖSO terör örgütü değildir. Kendi vatanlarını savunan her etnik kökenden insanın bulunduğu milli bir yapıdır. ÖSO'ya terör örgütü diyenler başını iki elinin arasına alsın düşünsün. Benim Mehmedimle beraber kendi topraklarını koruma savaşını yapanlara böyle bir yakıştırmanın ne kadar alçakça olduğunu görmek lazım. Bu operasyonda ÖSO şu ana kadar 614 şehit vermiştir. 2 binin üzerinde de gazisi vardır. ÖSO Zeytin Dalı Operasyonu'nda 16 şehit 100 gazi vermesine rağmen mücadelesini kahramanca sürdürmektedir.

ÖSO'YA KUVAYİ MİLLİYE BENZETMESİ

Bizim de Mehmetçiğimiz olarak şehitlerimiz var. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şu ana kadar bizler de şehitler verdik. Burada ÖSO'nun şehitleri var. Toplamda 646 terörsiti etkisiz hale getirdik. Şu anda Burseya Tepesi düştü. Yakın tepeleri dağları da Mehmetçiğimiz ÖSO ile birlikte düşürmenin adımlarını atıyor. ÖSO kendi vatanlarını korumak için organize olmuştur. Bizim Kurtuluş Savaşımız'daki gibi Kuvayi Milliye güçleri gibi bir unsurdur."

"YANLARINDA KİM OLDUĞINA BAKMAYACAĞIZ"

Biz sadece ülkemizin değil, komşularımızın, masumların, mağdurların hakkı için bu mücadeleyi veriyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Biz yanlarında kimin olduğuna bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Recep Tayyip Erdoğan

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Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Okuyucu Yorumları 33 yorum
HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI VATIKANDA PAPA SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BASINDA PYD PERSILVANYADA FETO ILE ORTAKLIKTAN ""KANDIRILANLARA"" KARSI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Biri çürük diğeri ABD Vatandaşı oldugundan 27 gunluk damat bedelli... oysa sehitlerin sosyal medya hesabina baktigimizda çoğu ÜLKÜCÜ bir kaç tane CHP Genclik kollari uyeligi yapmis olanlar var ama BOZKURDA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapan Türklüğü bölücülük sayanlardan tek sehit yok sehit ailelerinin acmis oldugu davada şehide kelle demekten 3 kuruşluk tazminata mahkum olan kimdir????
Feto kandırdı barzani kandırdı obama kandırdı Öcalan kandırdı herkes terörist beni Allah affeder nasılsa ver mehteri falan filan
Kendi çocuklarınızı askere gönderin önce... Bakın afrin'e fln demiyorum. Askere gönderin. Bu millet gerekirse Suriye'yi komple alır zaten
Sizler Askerden Çürük raporu alarak kaçanlar değilmiydiniz ? TÜRK ORDUSU MEHMETÇİĞİ ZATEN AFRİN'DE. Kahramanın olduğu yerde haine yer yoktur.
zorunuza gidiyor biliyorum sonuna kadar ak parti. başkomutanımız izindeyiz
çok yaşa sen recep tayyip erdoğan Allah seni başımızda eksik etmesin
iyi parti vatan hainidir hatta pkk nın partisin hdp den daha fazla vatan hainidir.
Akp Bedelli ve çürük partisi kahramanların partisi.Akp nin hayatı yalan dolan.İçinde bakara makaracı dolu.Hey yavrum hey.Utanmaz arlanmazlar vatansevwr oldu.Andımızdan Türklükten rahaysız ola akp bu.
sizin içinizde delikanlı varmıki böyle slogan atıyorsunuz allah bir gün size bu şehitlerin hesabını soracak inşallah
Bir zamanlar ATATÜRK"e ayyaş diyenlerin ,şimdi CHP"lileri Atatürk istirmarcılığı ile suçlamaları ve (sözüm ona) Atatürk"e sahip çıkar görünmeleri hiç inandırıcı değil.Sen Atatürk ve Atatatürkçülük düşmaısın..Atatürk"çüyüm diyen herkese düşmansın..Lütfen onun adını ağzınıza almayın..Onu kendi siyasi emellerinize kurban etmeyin..!
15 temmuzda Cumhurbaşkanının meydanlara çağrısıyla millet nasıl ölüme şehadete koştuysa icap ederse bir çağrıyla yine afrine menbiçe her yere koşar..karşımızda değil vatan hainleri abd olsa kaç yazar..biz şehid olmaya varız hazırız..siz bankamatik kuyruklarına marketlere saldırın şerefsizler..
PALAVRACI SÜRÜSÜ , ALIN HEPSİNİ ASKERE.
Bu şahsı inşallah Allah affeder yoksa bunu cehennem de de kabul etmezler.
Bu adam peygamberim dese onu da kabul edeceksiniz
Çürük ve bedelli oğulları var.Eminim çok ama çok üzülüyordur.
Hepsi askerlikten kaçacak çare arayanlar ve bedelli askerlik yapanların özel şovu... Afrin'i bırakın jandarma karakolunda askerlik yapmaz bu şovmenler. "Hadi gel" desen hiçbiri kalmaz.
Ülke bir savaşta ve burada düşman ağzıyla yapılan yorumlara dikiz..Bu ülkede ne kadar da çok vatan haini kahpe onun bunun çocuğu varmış böyle...
Bu ne dünya hırsı bu ne saltanat hırsı ya . İnsanın gözünü bir avuç toprak doyururmuş
tayyipi sevenler sevmiyenler diye toplum 2 ye ayrıldı. bu nasıl siyaset ya. sevenler çok seviyor sevmiyenler ölümüne sevmiyor. cumhur babadır. herkesi düşünceleriyle kucaklamak zorundadır. . senin gibi düşünmeyeni cezalandıramazsın. ne demirel ne erbakan nede ecevit böyle bir siyaset yapmamıştır.bu tedirginlik bu kin nedir
Asgari ücretliye zam vergiler düşürülsün diye slogan atsanız. Ne olacak
artık gülüyorum nedense.
IYI
ne yiyip içiyorlar da böyle kafaları güzel geziyorlar ulan yanlarında birtane mermi atılsa nereye gireceklerini bilemezler burda atıp tutuyorlar askerlikten bile kaçan sudan sebeblerle çürük raporu alan ne kadar şerefsiz varsa ortaya çıkıp şehit olmak istiyor Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun bunlara kalırsak işimiz zor
FETÖ yü Ülkemin Başına Bela edenler için değil; YPG yi Kırmızı Halılar ıle Karşılayanlar için değil, Bayrak dedikleri Paçavralarını Devletin Kurumlarına asanlar için değil; Haburda Düzmece Mahkemeler kurup ta Teröristi AKlayanlar için Değil; Teröristler ile Pazarlık yapanlar için değil; Çözüm Süreç deyip Teröri Desteklercesine silahlanmasına müsade edenler için değil; Ülkemin KUTUPlaştılması için değil; Hırsızlık Rüşvet Yolsuzluğun Resmileşmesi için Değil; Kısacası..... Erdoğan Bekası için Değil Memleketimin bekası için; New Türkey için Değil TÜRKİYE için.. İYİ Günler için İYİ demek Şart Oldu.
Allah aşkına lütfen gidin ve askerin önünde siz çıkıp düşmanın karşısına yerli ve milli olduğunuzu görelim hep birlikte.
Şanlı ordumuza atmadığınız çamur kalmadı..fakat dünya gururla onları izliyor,tarih yazıyor...imdadınıza yine askerimiz yetişti...
sayın cumhur başkanım sizin önden milletin arkanızdan gitmesine gerek yok ordumuz evelallah gerekeni yapar lakin şu askerlik yapmayan evlatlarınızı askerlik şubesine gönderirseniz eğer gücümüze güç katar
tabi kesin dediği gibidir, salih müslim kimdir ? ne işi vardı ankarada ? Barzani kimdir ne işi vardı mecliste ilk defa bir cumhurbaşkanı kürdistan kelimesini kullandı, bayraklarını ankaraya, istanbula astırdın hala CHP deyip duruyor CHP çivi çakmadıysa sen geldiğin günden beri kimin yaptıklarını satıyorsun ? yanında fetö vardı terörist, yanında Barzani vardı terörist, kürt açılımı yaptın apo ile görüşme yaptırdın onlarda terörist hala sütten çıkmış ak kaşık gibi anlatıyor kendini
göğsümüzü kabartır ve suskunluğumuza son verirsek, sesimiz gür çıkar ve yıllardır bizi yalanları ile avutanlar yıllarca durdukları yerlere kaçacak yer ararlar. gerçek vatanseverler bu ülkenin hali ne olacak diyenlerdir, çözüm peşinde koşuşturanlardır. siyasetin çirkin ağzı ile konuşanlar değil, tribünlerden slogan atan ağzı süt kokanlar hiç değildir. askerlik özveri ve cesaret gerektirir, emek verenlere şükranlarımı sunar, konuların ciddiyetinin bilincinde olunmasını ve anlamsız sloganlarla askerliği çelik çomak oynamak sananlara da ağır olun, önce vatan sonra artistik hareketler diyorum.
Aldırma reis it ürür kervan yürür.yolunu şaşıranlarla değil gerçek Ülkücüler ve akp li kardeşlerimizle beraber yola devam.Gidinin vatan hainleri .çatlayın da patlayın namussuzlar.
bilgisayar başında klavye delikanlıları kürsü başında da bunlar söze gelince mangalda kül bırakmayanları bırakacaksın savaşın ortasında kim ak kim kara belli olacak o yürek o g ..t nerde sizde korumasız atmayanlar araziye nasıl çıkacak
Kendi pisliğini temizleyip sonra bunu böbürlenerek anlatan ve bu yapılanları prim yapan siyaset sadece AKP siyasetidir. Darbeye zemin hazırlayıp halk tarafından bastırılan ve sonrasında bu zaferi kendine maaleden AKP. Suriyeyi terörizm cennetine ceviren ve gidip savaş açan ve ordunun başarısını kendine maaleden AKP. DAha bir sürü pisliğe ortam hazırlayıp sonrasında ondan nemalanan AKP. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Haburdan tetöristleri davulla zurnayla karışlayan ve Sonra PKK bizi kandırdı diye savaş açan AKP. Geri zekali milletime de başarılarının devamını diliyorum. Herşey müstehak bize
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