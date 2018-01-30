Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Amasya'da partisinin Olağan İl Kongresi'nde "İhtiyaç olması halinde Afrin'e önce ben, Başkomutan gidecek. Sonra siz de peşimden geleceksiniz" demişti. Grup toplantısında partililer, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganıyla Erdoğan'ın sözünü kestiler. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Bu ülkenin ekmeğini yiyen nimetlerinden istifade eden bir güruh var ki onlardan çok muzdaribiz. Adı ana muhalefet partisi olan yaptıklarıyla ana hıyanet partisi olan başındaki zat ve ekibi var. Ülkesini seven gerçek CHP'lilerin de bizimle aynı hissiyatta olduğuna inanıyorum. Bunları bir daha gündemimize almayalım diyorum ama öyle şeyler yapıyorlar ki susamıyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu'nu da mı bu adam izlemiyor. Hergün saklandıkları inleri başlarına geçiren kendi toplarımızın sesini de mi duymuyor. Kendi roketatarlarımızın görüntülerinden de mi etkilenmiyor. Söylediği lafa bak sen bir tane delikli tüfek yapamazsan nasıl savaşacaksın diyor? Gaflete bak! Türkiye bunları çoktan aştı. Artık bunları biz yapıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeri küçümseyen sözler sarf ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme! İşi ecdadımıza hakarete vardırmasına ne diyeceğiz? Neymiş, Osmanlı hiçbir şey üretmemiş. Her şey cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş, sonra gelenler onları da kurutmuş. Bunun adı idrak tutulması değilse iftiradır. Bu zata tarih dersi vermek vacip oldu. Tophane denilen bir semt var. Kağıthane'yi Kağıttepe'ye çevirdiği gibi burayı da Toptepe'ye çevirebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesi yanında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oturması dikkat çekti. Bu zat Tophane'nin isminin nereden geldiğini biliyor mu? Burada devrin en gelişmiş toplar üretiliyordu. Fatih Sultan Mehmet bir savunma sanayi dehasıydı. Asırlar boyunca ülkemizde çok ileri olan silah sanayi Avrupa'daki sanayi devriminin ardından gerilemeye başlamıştır. "CHP'NİN HABERİ YOK" Türkiye son 15 yılda yaptığı atakları gerçekleştirmemiş olsaydı bırakınız Zeytin Dalı Operasyonu'nu kendi sınırlarımız içerisindeki operasyonları dahi yürütemezdik. Ülkemiz şu anda 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi olan bir savunma sanayiine sahiptir. Ama CHP'nin bu atılan adımlardan haberi yok. Savunma sanayii projeleri 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Ülkemizin ürünü olsun anlayışıyla hareket ediyoruz.

"BAŞKA SERMAYELERİ KALMADI" CHP'nin en büyük özelliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk istismarcılığıdır. Başka sermayeleri kalmadı. Millet olmanın birinci şartı özgürlüktür. Tek parti döneminden beri milletin hayrına atılan her adımı engellemeye çalışmaktan başka yaptığı var mı? Küçük aksaklıkları bahane ederek sanayi hamlelerini dinamitleyen siz değil misiniz? Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin. CHP'nin başındaki bu zat aynen söylüyorum; 'YPG terör örgütü değil vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' demiştir. Vatandaşlarımızın canına kasteden terör örgütünü savunuyor. Hepsinin yaptığı bu değil mi? Erdoğan'dan son dakika değişiklik! Gezisini erteledi "GAFLETE BAK" Genel başkanları böyle yapar da diğerleri geri mi kalır? Hepsi aynı koroya katılmış gidiyorlar. PYD bir terör örgütü değildir diyerek, bize PYD'den neden rahatsız olduğumuzu soruyor. Gaflete bak! CHP nasılsa PYD'de öyle bir siyasi partidir diyor bir başkası da. İstanbul'a bir il başkanı getirmişler. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Teröristlere yönelik operasyonları sivillere yapılmış gibi göstermek için birbirleriyle yarışıyorlar."