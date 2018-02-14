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Grup Yorum üyelerini ihbar edene 300 bin TL ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 21:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan teröristler' listesine müzik grubu Grup Yorum üyeleri de konuldu. Müzisyenler, 'DHKP-C terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla 'gri liste'ye konuldu ve ihbar edenlere 300 bin TL ödül öngörülüyor.

Grup Yorum üyelerini ihbar edene 300 bin TL ödül

Grup Yorum üyeleri Selma ve İnan Altun ile Ali Aracı ve İbrahim Gökçek, İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan teröristler" listesine konuldu. "Gri liste"ye isimleri yerleştirilen grup üyelerini ihbar edenler için ödül de öngörüldü. "DHKP-C terör örgütü üyeliği" ile suçlanan Grup Yorum üyelirini ihbar edenler için 300 biner TL para ödülü vaadediliyor.

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İçişleri Bakanlığı, "Aranan teröristler" listesini geçtiğimiz günlerde güncellemi ve kırmızı, yeşil, mavi, turuncu, gri olmak üzere beş farklı kategoride aranan yaklaşık 900 kişi için 300 bin lira ile 4 milyon lira arasında ödül konulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Grup Yorum grup yorum üyeleri terör listesi dhpk-c

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