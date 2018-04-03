Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO), Meslek Komitesi ve Meclis Üyelikleri seçimi sona erdi.

GSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimde, Oda’nın 4,400’e yakın üyesi, 2018-2022 yıllarında Gaziantep ve Türkiye sanayisine yön verecek yönetim kadrosunu seçmek için sandık başına gitti. Saat 09.00’da başlayan seçimde sanayiciler, 27 meslek grubunda 157 Meslek Komitesi üyesini ve 65 Meclis Üyesini seçti.

Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, 12’inci Grup olan, Tekstil Ürünleri, Kumaş ve İplik Boyama, Terbiye, Ev Tekstili, Battaniye Çuval İmalatı meslek komitesinden, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da 10 Nolu ‘’Pamuk Elyafının Bükülmesi ve Pamuk İpliği İmalatı’’ meslek komitesinden oyunu kullandı. GSO’da 27 Meslek Komitesi’nin çoğunda tek liste ile seçime gidildi. 26 Meslek Komitesi tek liste çıkarırken, 1 Meslek Komitesi ise çift listeyle yarıştı. 19 Nolu Sabun, Temizlik Ürünleri, Lastik, Kauçuk ve Tutkal İmalatı Meslek Grubunda iki liste çıktı. Ülkede örnek olacak, sakin ve huzurlu bir seçim ortamı yaşandığını belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Eski Meslek Komitesi ve Meclis Üyelerine teşekkür eden Konukoğlu, yeni seçilenlere ise başarılar dileyerek, ‘’Göreve gelen yeni sanayici arkadaşlarla birlikte Gaziantep’e hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni dönemde çıtamızı daha yukarı çıkarmak için çalışacağız’’ dedi. Meslek Komitesi ve Meclis Üyelikleri seçiminin ardından, geçici sonuçlara ilişkin listeler ilan edildi. GSO’da 6 Nisan Cuma günü Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi, Meclis Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri seçilecek.

GSO Meslek Komite seçimleri sonuçlarına göre gruplar ve seçilenler şöyle oluştu:

1. Grup- Mehmet Sani Kaleoğlu, Ömer Faruk Şimşek, 2. Grup- Metin Erturhan, Abdülkadir Özkara, Mehmet Ali Kılıç, 3. Grup- Mustafa Özmermer, M.Ata Acar, 4. Grup- Hakan Çakıcı, Sadık Koçak, 5. Grup-Mustafa Özgüler, Ahmet Yazıcı, 6. Grup- Burhan Çağdaş, M.Aykut Göymen, 7. Grup- Ali Çoban, Arif Çelik, 8. Grup- M.Musa Özgüçlü, Ersan Kolukısa, 9. Grup- Cevdet Akınal, Uğur Şireci, 10. Grup- Adil Sani Konukoğlu, Hakan Aslansoy, 11. Grup- Ercan Sayın, Abdülkadir Koyuncu, 12. Grup- Mustafa Topçuoğlu, Mesut İşsever, 13. Grup- Kenan Durur, Ersoy Şiveydinli, Mustafa Fındık, 14. Grup- Perihan Çöçelli, Ahmet Cem Bilmez, Reis Reisoğlu, 15. Grup- E. Ferhan Sağım, Erhan Şirin, Şahin Kaya, 16. Grup- Atilla Sağlamer, Mustafa Savrun, Ahmet Şan, 17. Grup- Halil Tepe, Melike Yüksel, Cemil Turgay Direkçi,

18. Grup- Hakan Konukoğlu, Saim Akınal, 19. Grup- Nevzat Kara, Halil Yunus Zengin, Mehmet Cengiz Erturhan, 20. Grup- Adnan Ünverdi, Ömer Cıncıkçı, 21. Grup- Mustafa Eruslu, Abdullah Yıldız, 22. Grup- M. Tansu Tuğlu, Ahmet Haratoğlu, Ümit Özdinç, 23. Grup- M.Hamdi Karaata, Serhat Saka, Emrah Çetindağ, 24. Grup- Metin Yıldırımdemir, Başar Küçükparmak, 25. Grup- Sami Konukoğlu, Abdullah Dabanıyastı, Ali Özpolat, 26. Grup- Ahmet Zirek, Mehmet Ali Sağlamcı, 27. Grup- Yıldırım Mermer, M. Kutsal Küçükparmak, Mustafa Çağdaş."