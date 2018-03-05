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GSO’ya Nezaket Ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

TSE Güneydoğu Bölgesi Koordinatörü Rıza Okumuş, GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nu ziyaret etti.TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevine atanan Rıza Okumuş, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

GSO’ya Nezaket Ziyareti

TSE Güneydoğu Bölgesi Koordinatörü Rıza Okumuş, GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nu ziyaret etti.
TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevine atanan Rıza Okumuş, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile görüşen Okumuş, TSE’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaret için Okumuş’a teşekkür eden Konukoğlu, çalışmalarında başarı diledi.

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