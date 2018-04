GTB heyetinden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, beraberindeki meclis ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

TOBB Genel Merkezinde gerçekleştirilen ziyarette, GTB heyetini ağırlayan Hisarcıklıoğlu, yeni dönemde görev alacak meclis ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. GTB heyetine, birlik, beraberlik, sağlık ve sıhhat içerisinde Gaziantep’e hizmet etme dileğinde bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,” Sizler bu görevlere meslek gruplarınızdan seçilerek geldiniz. Bu konuda hem şehrinize hem de sektörünüze karşı sorumluluklarınız var. 4 yıl boyunca meslek gruplarınızın sıkıntı ve beklentilerine yönelik çözüm odaklı çalışmalar yürüteceksiniz. Sektörün içerisinden gelen lider meslek erbapları olarak zaten bu talepleri çok iyi biliyorsunuz. Sürekli diyalog ve istişare içerisinde devraldığınız bu görevi çok daha iyi noktalara taşıyacaksınız” dedi.

Gaziantep’in, Türkiye ekonomisi adına büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Müthiş bir potansiyele sahip serbest bölge şehrinde yaşıyorsunuz. Gaziantepli olmak ayrı bir ayrıcalık bunun kıymetini çok iyi bilmek gerekiyor. Bu nedenle tek hedefiniz Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdam seviyesinin artmasına, refah düzeyinin gelişmesine katkı sunacak çalışmalar olmalı. Zira, Gaziantep’in zenginleşmesi aynı zamanda Türkiye’nin de kalkınması ve zenginleşmesi demek. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarda Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sektörlerinizle ilgili Türkiye genelini ilgilendiren meselelerde ben hep yanınızda ve konunun takipçisi olacağım. Kapımız yılın 365 günü 24 saat her zaman sizlere açık.”

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise ziyarette yaptığı konuşmada, GTB heyetini kabulünden dolayı Hisarcıklıoğlu’na, teşekkür ederek, GTB ‘nin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi. Görev süreleri boyunca devraldıkları hizmet bayrağını hep daha ileri taşıma gayreti ve çabası içerisinde olacaklarını ifade de eden Akıncı, GTB projeleri hakkında ise şu açıklamalarda bulundu:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürüttüğümüz ‘Et Borsası’ projesinin inşaatında sona doğru yaklaştık. Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Et Borsası ve Et Halini şehrimizi kazandıracak projemizde inşaat çalışmalarımız sürmekte. Bu yıl içerisinde Et Borsamızı tamamlayarak şehrimiz ve bölgemiz ekonomisine bir an önce kazandırma arzusu içerisindeyiz. Ayrıca GTB yeni idari hizmet binasının da inşaat çalışmaları devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan ve dış cephe ihalesi yapılan yeni hizmet kompleksimizi 2019 yılında üyelerimizin hizmetine açmak istiyoruz. Bunların yanı sıra şehrimizin göz bebeği ürünü Antepfıstığına yönelik de çeşitli projeler üzerinde çalışmalar yapmaktayız. İKA ile borsamız arasında ‘Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk’ kurulması yönünde proje sözleşmesi imzalandı. Nizip yolu üzerinde yerini aldığımız toplam 14 milyon TL bütçeli antepfıstığı lisanslı depomuzu 2019 yılında üreticilerimizin ve tüccarlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Bu projelerimizin açılışlarında başkanımız Hisarcıklıoğlu’nu aramızda görmekten büyük mutluluk ve gurur duyacağız.”

Konuşmaların ardından GTB heyeti, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na , Gaziantep baklavası ikramında bulunarak, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ziyaretine, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı’nın yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Turgay Doğan, Bilal Darı, Fatih Çakır, Nebi Koca ile Meclis Üyeleri Ahmet Karakan, Orhan Çetin, Mehmet Enver Bal, Mehmet İşbilir, Aydın Şen, Ali Yılmaz, Bilal Tabur, Abdullah Şekeroğlu, Mustafa Hanifi Topal ve Genel Sekreter Özgür Bayram katıldı.