GTO Meclisi seçimine doğru

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, "15 aylık mücadelemizin ardından bugün hala odamızın adının FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışılması, akıl noksanı kişilerin, 'seçimi kazanayım da ne olursa olsun' düşüncesinin tezahürüdür." açıklamasında bulundu.
Hıdıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, GTO Meclisi seçim sürecinde olduklarını belirterek, üyelerinin 3 Nisan Salı günü yeni meclisini belirleyeceğini aktardı.
"15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonrasında göreve geldik." ifadesini kullanan Hıdıroğlu, şunları kaydetti:
"Biz bu odayı kayyumdan devraldık. Odamızda FETÖ ile mücadelemizi herkes biliyor. Bu odanın itibarsızlaştırılması adına yapılan tüm girişimleri, eylemleri, söylemleri hızla bertaraf ettik ve hem kendi aramızda hem de şehri yönetenler arasında çok güzel ve uyumlu bir yönetim tavrı sergiledik. Meclisimizde 15 aydır birlik var. Beraberliğin ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir sivil toplum kuruluşu olarak yolumuza emin adımlarla yürüdüğümüzü ve şehrin vizyonuna değer kattığımızı düşünüyorum."
Gazetelere seçim kazanmaya, rakibini yıpratmaya yönelik iddiaların servis edildiğini savunan Hıdıroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"15 aylık mücadelemizin ardından bugün hala odamızın adının FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışılması, akıl noksanı kişilerin, 'seçimi kazanayım da ne olursa olsun' düşüncesinin tezahürüdür. Ancak bu söylemler, ne yazık ki kişileri değil, odamızı yaralamaktadır. Gaziantep'in en büyük sivil toplum örgütünü itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Gaziantep Ticaret Odası, kararlarını esnaf temsilcilerinden oluşan meclisi ile alan, yönetim kurulunun çalışmaları ile ilgili her ay meclisine hesap verdiği, 'şehrin ticaretine, vizyonuna, sosyal yaşamına ne katabiliriz'i hedefine koyan büyük bir yapıdır. Sırf seçim kazanmak için böyle büyük bir kuruma zarar verilmesine, hiçbir üyemiz, hiçbir esnafımız müsaade etmez. Ben de mevcut başkan olarak buna kesinlikle müsaade etmem."
Daha önce oda başkanlığına yeniden aday olmama yönünde kararını açıkladığını hatırlatan Hıdıroğlu, oda meclisindeki arkadaşları ve Gaziantep'te fikirlerine ve düşüncelerine değer verdiği dostlarının kendisini arayarak kararımı gözden geçirmesini istediğini ifade etti.
Hıdıroğlu, "15 Temmuz'un ardından odamızda yaşanan sıkıntılar sonrası, 15 aylık süreçte önemli adımlar atıldığını, birlik beraberliğin yeniden sağlandığını belirterek, bu sürecin bir dönem daha devam etmesi gerektiği yönünde görüşlerini paylaştılar. Ben de oluşan bu ortak görüş sonrası, adaylığımı açıkladım. Tekrar etmek istiyorum, bu benim kişisel bir kararım değil, ortak görüşlerin yarattığı bir sonuçtur. Birlik beraberlik içinde seçimlere gideceğiz. 15 aydır Gaziantep Ticaret Odasında devam eden birlik beraberlik sürecinin bozulmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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