GTO’dan Teknik üniversite değerlendirmesi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve Gaziantep’e kurulması planlanan Teknik Üniversite’nin kente ve sanayisine katkı sağlayacağını belirterek, "Teknik Üniversite sananiye vizyon katar" dedi.

GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’e kurulacak olan ikinci devlet üniversitesinin teknik bir üniversite olacağı müjdesini değerlendirerek, müjdenin iş dünyasında sevinçle karşılandığını kaydetti. Teknik üniversitenin kente ve sanayisine katkı sağlayacağını vurgulayan Hıdıroğlu, “Yeni üniversitenin teknik üniversite olması, Gaziantep’e ivme kazandırır, değer katar. Bu şehre ve sanayiye yapılacak en büyük yatırım kurulacak üniversitenin teknik olmasıdır. Üniversitelerin kent ve bölge ekonomisine doğrudan ve dolayı katkıları bulunmaktadır. Gaziantep bir sanayi ve ticaret kentidir. Gaziantep sanayisinin mühendislere ve uzman teknik elemanlara ihtiyacı var. Bu açıdan değerlendirildiğinde birçok sektörde nam yapmış ve ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan Gaziantep’te teknik üniversite kurulması önemli bir boşluğu dolduracaktır" dedi.

"Sanayide değişim ve dönüşümü hızlandırır"

Global alanda kıyasıya bir rekabet yaşandığını hatırlatan Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep’in sürekli büyüyen bir kent olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız ikinci bir devlet üniversitesi kurulmasına yönelik açıklamasıyla bizleri onurlandırmıştır. Zaten Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül, Ocak ayında Gaziantep’e yaptıkları ziyarette Gaziantep Teknik Üniversitesi kurulmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söylemişlerdi. Bugün ülkemizde 200’ün üzerinde üniversite var. Bunlardan 8 tanesi teknik üniversite vasfı taşıyor. Endüstri 4.0’ın konuşulduğu günümüzde, yüksek katma değerli ürünler üretebilmemize teknik üniversite önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer alması ve Gaziantep’in bugün bulunduğu noktadan daha yukarılara çıkması için işin içine üniversiteleri katmak zorundayız. Gelişmiş bir sanayi ve ticaret kenti olan Gaziantep’in birçok sektörde mühendis ve kalifiye eleman ihtiyacı bulunuyor. Kurulması planlanan üniversitenin teknik bilimler ve mühendislik alanlarında bölümleri bünyesinde barındırması çok önemli. Eğer geleceği yönetmek istiyorsak, doğru planlamalar yapmalıyız. Bugün endüstri 4.0’ı konuşuyorsak bunun altyapısı olan eğitimde de önemli adımlar atmalıyız. Çünkü daha önceki sanayi devrimlerinde de eğitim önemli bir role sahip olmuştu. Endüstri 4.0’ın bizden beklediği teknolojiyi her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek insan gücüne ihtiyacımız olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Okul öncesi eğitimden başlayarak yükseköğretim ve yaşam boyu öğretim olmak üzere çok geniş bir perspektifle birbirleriyle entegre ve etkileşimli bir eğitim sistemini düşünmeliyiz, planlamalıyız, tasarlamalıyız ve uygulamalıyız. Önceki sanayi devrimlerini ıskalamış bir ülke olarak endüstri 4.0’dan kaçmamız mümkün değil. Yine ülke olarak rekabet gücü yüksek, gelişmiş ekonomiler arasında yer almak istiyorsak genç beyinlerimizi endüstri 4.0 çağına hazırlamalıyız. Ülkemizdeki üniversiteler sosyal bilimler ağırlıklı eğitim veriyor. Sosyal bilimler kadar teknik bilimler de önemli. Gelişmiş ülkeler arasında yer almak istiyorsak, teknik eğitim veren üniversiteler kurmalıyız. Kurulacak üniversite Gaziantep sanayisinin ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmalıdır" diye konuştu.