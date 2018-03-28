Guardian'dan tepki çeken Yunanistan tatili

LONDRA (AA) - İngiliz The Guardian gazetesinin okuyucuları için hazırladığı, Yunanistan'daki ekonomik krizin ve sığınmacı sorununun etkilerine odaklı Yunanistan tatil paketi, İngiltere'de bazı kesimlerin tepkisini çekti.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Guardian'ın internet sitesinde 3.500 dolara satılan "7 gecelik eğitici ve bilgilendirici modern Yunanistan turu" çerçevesinde gazetenin okuyucularına "son mali krizden alınan dersleri keşfetme" fırsatı sunuluyor.
Yunanistan muhabiri Helena Smith'in rehberliğinde, Türkiye'ye yakınlığı anımsatılan Samos (Sisam) Adası'nda başlayan turun başkent Atina'yı da kapsadığı belirtiliyor. Guardian'ın internet sayfasındaki tatil reklamında, tura katılanların Samos başta olmak üzere Yunanistan'daki STK temsilcileri, yerel gazeteciler ve bazı siyasetçilerle de bir araya gelme fırsatı yakalayacağı aktarılıyor.
Tur çerçevesinde ayrıca gazete okuyucularının Pire Limanı'nda sığınmacı krizini derinlemesine inceleyebileceği, Atina'nın bazı mahallelerinde de yerel ailelerin günlük yaşamlarına dahil olabileceği belirtiliyor.
Ancak, "Siyasi Turlar" adlı bir turizm şirketinin ortaklığıyla hazırlanan tatil paketi İngiltere'de bazı kesimlerin ise eleştirisine maruz kaldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu tatil paketini "sefaletten kar sağlama" olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar da turu "sefalet turizmi" ve "yoksulluk tatili" ifadeleriyle tanımladı.
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