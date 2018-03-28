HABER

Guardian'dan tepki çeken Yunanistan tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Guardian'dan tepki çeken Yunanistan tatili

LONDRA (AA) - İngiliz The Guardian gazetesinin okuyucuları için hazırladığı, Yunanistan'daki ekonomik krizin ve sığınmacı sorununun etkilerine odaklı Yunanistan tatil paketi, İngiltere'de bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Guardian'ın internet sitesinde 3.500 dolara satılan "7 gecelik eğitici ve bilgilendirici modern Yunanistan turu" çerçevesinde gazetenin okuyucularına "son mali krizden alınan dersleri keşfetme" fırsatı sunuluyor.

Yunanistan muhabiri Helena Smith'in rehberliğinde, Türkiye'ye yakınlığı anımsatılan Samos (Sisam) Adası'nda başlayan turun başkent Atina'yı da kapsadığı belirtiliyor. Guardian'ın internet sayfasındaki tatil reklamında, tura katılanların Samos başta olmak üzere Yunanistan'daki STK temsilcileri, yerel gazeteciler ve bazı siyasetçilerle de bir araya gelme fırsatı yakalayacağı aktarılıyor.

Tur çerçevesinde ayrıca gazete okuyucularının Pire Limanı'nda sığınmacı krizini derinlemesine inceleyebileceği, Atina'nın bazı mahallelerinde de yerel ailelerin günlük yaşamlarına dahil olabileceği belirtiliyor.

Ancak, "Siyasi Turlar" adlı bir turizm şirketinin ortaklığıyla hazırlanan tatil paketi İngiltere'de bazı kesimlerin ise eleştirisine maruz kaldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu tatil paketini "sefaletten kar sağlama" olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar da turu "sefalet turizmi" ve "yoksulluk tatili" ifadeleriyle tanımladı.

Yunanistan'dan takas teklifi!Yunanistan'dan takas teklifi!
Rusya'dan çok sert açıklama!Rusya'dan çok sert açıklama!
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kaybolduMeriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Guardian ingiltere Tatil Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

7 terörist böyle öldürüldü

7 terörist böyle öldürüldü

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.