Guatemala'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Puerto San Jose kentinin 74 kilometre güneyinde olan 5,1 büyüklüğündeki depremin 35 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda haziranda meydana gelen patlamalarda 147 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.

