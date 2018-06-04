HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Guatemala'da 5,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:08 | Son Güncelleme

Guatemala'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Guatemala'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünü başkent Guatemala'nın 105 kilometre güneybatısı olarak açıkladı.

İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Guatemala'da bugün Fuego Yanardağı'nda patlama meydana gelmiş, en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Fuego Yanardağı kaya, duman ve kül püskürmeye devam ediyor.

Motagua fay hattı üzerinde yer alan, 15 milyon nüfuslu Guatemala'da 1976'da yaşanan 7,5 büyüklüğündeki depremde 25 bin kişi yaşamını yitirmişti. Kasım 2012'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem ise 74 kişinin ölümüne neden olmuştu.

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber
Ağca, Alaattin Çakıcı'yı ziyaret edemedi, 'af' açıklaması yaptıAğca, Alaattin Çakıcı'yı ziyaret edemedi, 'af' açıklaması yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Guatemala

En Çok Okunan Haberler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile Menbiç anlaşması hakkında konuşuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile Menbiç anlaşması hakkında konuşuyor

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

14 yaşındaki kızla birlikte yaşayıp hamile bırakan Suriyeli sanığa 19 yıl 9 ay hapis cezası

14 yaşındaki kızla birlikte yaşayıp hamile bırakan Suriyeli sanığa 19 yıl 9 ay hapis cezası

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.