HABER

Guatemala'da 5,6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

Guatemala'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Guatemala'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Escuintla kentindeki Guanagazapa ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremin 99 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, depremde can ya da mal kaybının olmadığı ifade edildi.

İki hafta önce Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda 114 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Fatih'te yangın: 1 ölüFatih'te yangın: 1 ölü
2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Lise Geçiş Sınavı sonuçları açıklama tarihi nedir?2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Lise Geçiş Sınavı sonuçları açıklama tarihi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Guatemala

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Lise Geçiş Sınavı sonuçları açıklama tarihi nedir?

2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Lise Geçiş Sınavı sonuçları açıklama tarihi nedir?

Maden işçisinin kızından çok acı sözler! 'Keşke babam 1 gün önce ölseydi'

Maden işçisinin kızından çok acı sözler! 'Keşke babam 1 gün önce ölseydi'

TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar?

TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar?

Günlük burç yorumları: 18 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 18 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Son dakika! İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı

Son dakika! İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı

Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.