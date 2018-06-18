Guatemala'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Escuintla kentindeki Guanagazapa ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremin 99 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, depremde can ya da mal kaybının olmadığı ifade edildi.
İki hafta önce Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda 114 kişi hayatını kaybetmişti.
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