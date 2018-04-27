Guatemala'da cezaevinde isyan: 7 ölü, 25 yaralı

GUATEMALA (AA) - Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın güneyinde bir cezaevinde çıkan isyanda 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Cezaevi Sözcüsü Rudy Esquivel, Escuintla kentindeki cezaevinde çıkan isyanda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 25 kişinin sağlık merkezine götürüldüğünü kaydetti.
Esquivel, polisin cezaevinde kontrolü sağladığını ifade etti.
Kapasitesi 600 kişi olan cezaevinde 3 binden fazla mahkum bulunduğu belirtiliyor.
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