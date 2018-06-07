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Guatemala'da kurtarma çalışmaları askıya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:14 | Son Güncelleme

Guatemala'da kurtarma çalışmaları askıya alındı

SAN MIGUEL LOS LOTES (AA) - Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda pazar günü meydana gelen ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği patlamaların ardından güvenlik gerekçesiyle kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarla harap olan bölgedeki köylerde biriken ve hala sıcak olan volkanik atıkların yanı sıra iklim koşullarının da kurtarma ekipleri için tehlikeli olduğu bildirildi.

Açıklamada, bölgenin ekipler için tehlikeli hale gelmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına 72 saatin ardından ara verildiği belirtildi.

Halka bölgeden uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti.

Ulusal Adli Bilimler Enstitüsünden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 99 kişinin cesedinin bulunduğu, 150'den fazla kişinin halen kayıp olduğu bildirilmişti.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alınmış, 3 bin 200'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fuego yanardağı Guatemala

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