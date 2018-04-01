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Guatemala'nın eski diktatörü Rios Montt öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 22:29 | Son Güncelleme

Guatemala'nın eski diktatörü Rios Montt öldü

ANKARA/GUATEMALA (AA) - Guatemala'da, 1982'de yaptığı askeri darbeyle yönetime el koyan eski general Rios Montt, 91 yaşında öldü.

Jose Efrain Rios Montt'un avukatı Jaime Hernandez, general Montt'un sabah saatlerinde kalp krizi nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Montt, diktatörlüğü döneminde bin 700 Maya yerlisinin ölüm emrini vererek soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla yargılanmış ve 2013'de 80 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Guatemala Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararı, "usulde hata" gerekçesiyle bozmuş ve yeniden yargılama istemişti.

Hakkındaki suçlamaları hiçbir zaman kabul etmeyen Mont, o dönemde, "Bir ırka, etnik veya dini bir gruba karşı olan bir girişimi hiçbir zaman imzalamadım, emretmedim ve kimseyi bunun için görevlendirmedim." demişti.

Ülkede 1960-1996 yıllarında hüküm süren iç savaş, Maya yerlilerine büyük zararlar vermiş ve yaklaşık 200 bin kişinin yaşamını yitirmesine sebep olmuştu.

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diktatör Efrain Rios Montt Guatemala

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