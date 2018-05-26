"Güçlü başkan ve Meclisi seçip güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz"

Ortadoğu'daki ülkelere sadece askeri müdahale yapılmadığına dikkati çeken Demircan, "Ülkelerin düşüncelerine, ekonomilerine saldırı, milletlerin kanaatlerine saldırı yapıyorlar. Bu saldırıları da milletlerin içinden çıkardıkları hainlerle yapıyorlar. Bunların hepsi ile karşı karşıya geldik. Bu aziz millet sadece kendi meselelerine değil, mazlumların da meselelerine sahip çıkarak büyük bir imtihan veriyor. Büyük bir onur ve şerefle, altın harflerle yazıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde yıldız gibi parlayan bir ülke olduğuna işaret eden Demircan, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyayı 100 yıl önce bölenlerin torunlarının bugün de haritaları yeniden şekillendirmeye çalıştığını anlattı.

- "Geçeceğimiz sistem olsaydı altı kat kalkınırdık"

Türkiye'nin 24 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni uygulayacağını belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 2002 yılından itibaren yakaladığı istikrar sayesinde kalkınma yaşadık. Türkiye'nin gayrı safi milli hasılası üç kat arttı ama eğer sistem darbeler getiren sistem olmasaydı, yani şu anda geçeceğimiz sistem olsaydı üç kat değil, altı kat kalkınırdık. 24 Haziran'da iki sandık milletimizin önüne gelecek. Birinci sandıkta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçiyoruz. İkinci sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin hizmetine sunmak için getirdiği kanunları hiç aksamadan çıkaracak ve yerine getireceğiz."

Bakan Demircan, AK Parti'nin Mecliste çoğunluğu olmasaydı terörle etkin mücadele edemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer Mecliste AK Parti'nin tek başına çoğunluğu olmasaydı, Güneydoğu'da sınırımız dışında bizi kuşatmaya çalışan terör oluşumuna karşı mücadele verebilir miydik hükümet olarak? Meclis'ten izin çıkmazdı. Çıkmayacağını görüyorduk eğer biz çoğunlukta olmasaydık. Çünkü muhalefet ne diyordu, 'Ne işiniz var Afrin'de'. Orada bir terör grubuna Amerika kamyon kamyon, uçak dolusu silah vererek silahlandırıyor, benim ülkeme oradan saldırıyordu. Girdik inlerine, yuvalarına, hepsi kayboldu, toz oldu. Bu, güçlü Meclis ve güçlü yürütme ile olacağının en çarpıcı örneğidir. Seçimde güçlü başkanı seçiyoruz, güçlü Meclis'i seçiyoruz, güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz."

Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve AK Parti Samsun milletvekilleri ile milletvekili adayları katıldı.

