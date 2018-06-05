"Güçlü bir diaspora güçlü bir kimlik bilinciyle oluşabilir"

KÖLN (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Şuayıp Turhan, güçlü bir diasporanın ancak güçlü bir kimlik bilinci ile oluşturulabileceği gerçeğinden hareketle yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin kimliklerini tanımalarını sağlayacak farklı içerik ve amaçlara sahip programlar oluşturduklarını söyledi.
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Turhan, yurt dışında yaşayan gençlere "Tez Araştırma Bursu" kapsamında yüksek lisans için aylık 500 avro, doktora için ise 750 avro burs verdiklerini hatırlatarak, "Yurt dışında yaşayan gençlere 2018-2019 eğitim öğretim döneminden itibaren hukuk ve psikoloji alanında da 'Uzmanlık Bursları' adı altında yıllık 15 bin avroya kadar burs verilecek." dedi.
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- Kültürel Hareketlilik Programları
Turhan, "2013 yılında 'Genç Liderler' ile başlayan bu programlar silsilesi, süreç içerisinde yeni programlar eklenerek 2018 yılı itibarıyla 4 programa ulaşmış durumdadır. Genel bir çerçevede 'Kültürel Hareketlilik Programları' olarak adlandırılan bu programlarda, Türk gençlerinin kimliklerinin en önemli bileşenleri olan 'dil' ve 'din' başta olmak üzere tarihsel ve kültürel miraslarını keşfetmelerini sağlayacak eğitsel ve görsel çalışmalara yer verilmektedir." diye konuştu.
Turhan, bu programlar ile yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye ile olan aidiyetlerini güçlendirmeyi, Türkçelerini geliştirmeyi, kamusal ve sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve gençleri sivil toplum çalışmalarına teşvik etmeyi amaçladıklarına vurgu yaptı.
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- Çocuklar için destek programları
"Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı" hakkında bilgi veren Turhan, "Yurt dışında yaşayan çocuklarımızın hem ülke dilinde hem de ana dillerinde yetkinlik kazanmaları amacıyla okul öncesi çift dilli eğitimin teşvik edilmesi, 0-3 ve 3-6 yaş arası çocukların ana dilleri olan Türkçelerini geliştirmeleri için oyun gruplarının oluşturulması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.
Turhan, "Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı" hakkında ise şunları söyledi:
"Bu program ile yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerimizin ana dillerinde yetkinlik kazanmalarını ayrıca sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlanmasını amaçlıyoruz. Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesini, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz hakkında bilgilenmelerini sağlamak istiyoruz. Bu program, yaşadıkları ülkelerde başarılı ve etkin bireyler olmaları ve kültürlerini korumaları amacıyla yurt dışındaki dernekler bünyesinde uygulanmak üzere geliştirilmiş bir eğitime destek programıdır."
Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik diğer çalışmaları hakkında da bilgi veren Turhan, "Güçlü bir diaspora, güçlü bir kimlik bilinciyle oluşabilir. Bu gerçekten hareketle YTB, yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin kimliklerini tanımalarını sağlayacak farklı içerik ve amaçlara sahip programlar oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.
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