"Güçlü bir diaspora güçlü bir kimlik bilinciyle oluşabilir"

KÖLN (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Şuayıp Turhan, güçlü bir diasporanın ancak güçlü bir kimlik bilinci ile oluşturulabileceği gerçeğinden hareketle yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin kimliklerini tanımalarını sağlayacak farklı içerik ve amaçlara sahip programlar oluşturduklarını söyledi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Turhan, yurt dışında yaşayan gençlere "Tez Araştırma Bursu" kapsamında yüksek lisans için aylık 500 avro, doktora için ise 750 avro burs verdiklerini hatırlatarak, "Yurt dışında yaşayan gençlere 2018-2019 eğitim öğretim döneminden itibaren hukuk ve psikoloji alanında da 'Uzmanlık Bursları' adı altında yıllık 15 bin avroya kadar burs verilecek." dedi.

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- Kültürel Hareketlilik Programları

Turhan, "2013 yılında 'Genç Liderler' ile başlayan bu programlar silsilesi, süreç içerisinde yeni programlar eklenerek 2018 yılı itibarıyla 4 programa ulaşmış durumdadır. Genel bir çerçevede 'Kültürel Hareketlilik Programları' olarak adlandırılan bu programlarda, Türk gençlerinin kimliklerinin en önemli bileşenleri olan 'dil' ve 'din' başta olmak üzere tarihsel ve kültürel miraslarını keşfetmelerini sağlayacak eğitsel ve görsel çalışmalara yer verilmektedir." diye konuştu.