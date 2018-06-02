Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Önümüze bariyerler çıkarmaya çalıştılar. Çok önemli bir eşikteyiz, 24 Haziran çok önemli bir tarih. Güçlü bir Meclis oluşturacağız, güçlü bir Türkiye yolundayız." dedi.
Sarıeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Pozantı ilçesinde vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Sarıeroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde destek istedi.
Daha sonra AK Parti Pozantı İlçe Başkanlığı önünde toplananlara hitap eden Sarıeroğlu, "Adana bize uğurlu gelecek. Önümüze bariyerler çıkarmaya çalıştılar. Çok önemli bir eşikteyiz, 24 Haziran çok önemli bir tarih. Güçlü bir Meclis oluşturacağız, güçlü bir Türkiye yolundayız." ifadesini kullandı.
Sarıeroğlu, parti binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ise 24 Haziran'a sayılı günler kaldığını, her gün bir ilçeyi gezerek seçim çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.
Adana'nın tarım kenti olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:
"Köyler, pazarlar, meydanlar, evlerde olacağız. Makamlar gelip geçici, biz bunun bilincindeyiz. Tek gayemiz arkamızda hoş bir seda bırakmak. Her dakikamız kıymetli. Türkiye ve dünyanın en büyük teşkilatı biziz. Çok güçlü bir çalışmayla yüksek potansiyele ulaşacağımıza inanıyorum."
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