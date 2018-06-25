Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Parlamentoda 'Cumhur İttifakı' güçlü ve bizler mecliste de Cumhurbaşkanımızın her türlü iş ve işleminde el ele, kol kola güçlü bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının resmi olmayan sonuçlara göre açıklanmasının ardından AK Parti Kars İl Başkanlığı önünde toplanan partilere hitap eden Arslan, verilen destek dolayısıyla hemşehrilerine teşekkür etti.

Arslan, birilerinin kayıplarına kılıf aradığını ifade ederek, "Sandığa giderek iradenize sahip çıktınız. Elbetteki önemli olan adayımızın tekrar Cumhurbaşkanı olmasıydı, hepinize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Hizmetlerin bundan sonra artarak devam edeceğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Yedi düvele, istemeyenlere, içimizdeki hainlere, oyun oynayanlara karşı bu millet 'ben Reis'imin arkasındayım, Reis'imin arkasında her zaman ki gibi dimdik duruyorum' dedi. Dimdik duruşunun göstergesi olarak da tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçti. Parlamentoda 'Cumhur İttifakı' güçlü ve bizler mecliste de Cumhurbaşkanımızın her türlü iş ve işleminde el ele, kol kola güçlü bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz."

Arslan'ın konuşması sırasında AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, milletvekili adayları ve çok sayıda partili de hazır bulundu.

