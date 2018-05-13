"Güçlü bir Türkiye için güçlü bir topluma ihtiyacımız var"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, aileyi, değişimin hızlı ve yıkıcı etkilerinden korumanın görevleri olduğunu belirterek, "Aile yapımızı, koruyucu ve önleyici hizmetlerle birlikte güçlendirmenin hedefindeyiz. Biz inanıyoruz ki güçlü ailelerden güçlü bir toplum inşa ederiz. Güçlü bir Türkiye için de güçlü bir topluma ihtiyacımız var. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye hedefiyle birlikte önümüzdeki hedeflere hızla ilerliyoruz." dedi. Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca "Biz Büyük Bir Aileyiz" sloganıyla Gülhane Parkı'nda düzenlenen "Aile Şenliği"nde yaptığı konuşmada, aile kavramının korunması ve güçlendirilmesi gereken bir kavram olduğunu söyledi. Aile kurumunun çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, "Biz de bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ülkemizin bekası için milletimizin refahı için sosyal istikrar için gençlerimizin geleceği için güvenin devamı ve teminatı, tüm toplumumuzun ailesi saadetiyle ancak mümkün olur. Aile kurumumuza hep birlikte sahip çıkmak durumundayız. Ailenin bütünlüğünü hep birlikte korumak durumundayız. Bizim de yegane hedefimiz; aile bütünlüğünü, aile kurumunun devamını, sağlamlığını en iyi şekilde korumaya güvence altında tutmaya gayret etmek." diye konuştu.

- "Hızla kentleşiyoruz" Kaya, günümüz dünyasının hemen hemen her alanda çok hızlı bir değişim sürecini yaşadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleneksel yapımız hızla değişiyor. Gelenekselden çekirdek aileye doğru çok hızlı bir şekilde evriliyor. Türkiye'de geleneksel aile sayısının toplam içindeki oranı 40 yıl öncesine göre yarı yarıya azalmış durumda. Bundan 40 yıl önce yüzde 32 civarında olan geleneksel aile oranımız bugün yüzde 16'ya düşmüş durumda. Hızla kentleşiyoruz. Bundan 40 yıl önce Türkiye'de kentleşme oranı yüzde 60'lardayken bugün bu oran yüzde 92'leri bulmuş durumda. Kısaca bugün dünden çok daha farklı bir hayat yaşıyoruz. Yaşanan değişimler elbette bireyi, aileyi, toplumu ve aile kurumunu da çok derinden etkiliyor. Biz bu değişimin olumsuz etkilerinden aileyi korumak üzere çalışıyoruz. Aileyi, değişimin hızlı ve yıkıcı etkilerinden korumak bizim görevimiz. Aile yapımızı, koruyucu ve önleyici hizmetlerle birlikte güçlendirmenin hedefindeyiz. Bakanlığımız, tüm çalışmalarını aile kurumunu güçlendirecek şekilde politikalar üreterek çalışmalarını sürdürüyor. Biz inanıyoruz ki güçlü ailelerden güçlü bir toplum inşa ederiz. Güçlü bir Türkiye için de güçlü bir topluma ihtiyacımız var. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye hedefiyle birlikte önümüzdeki hedeflere hızla ilerliyoruz."

Türkiye'yi 2023'te dünyanın en güçlü 10 ekonomisi içerisine sokacaklarını aktaran Kaya, 2023'te Türkiye'yi; kadınların çok daha fazla sosyal hayatın içerisinde yer aldığı, her türlü fırsat ve haklara eşit şekilde erişebildiği, çocukların daha güçlü ve huzurla yaşadığı bir ülke haline getireceklerini söyledi. Kaya, yaşlı ve engellilere tam anlamıyla sosyal devlet anlayışıyla sahip çıktıklarının altını çizerek, "Bundan 16 yıl öncesine göre her alanda adeta devrim niteliğinde gelişmelere imza attık. Biz hükümet programımızda, stratejik planlarımızda aile kurumuna özel önem verdik. Bakanlık olarak koruyucu önleyici hizmetler kapsamında ailelerin sorunlara çözüm üretecek politikalar, ailelerin çözüm kapasitelerini arttıracak çözüm yöntemleri geliştiriyoruz. Ancak bu şekilde sağlıklı, güçlü yapıların inşa edilebileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. - "2 milyonun üzerinde kadınımıza ulaştık" Aileye yönelik hizmetlerde, araştırma, eğitim, danışma ve yönlendirme gibi farklı faaliyetlere özel önem verdiklerine dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Eğitim ailede başlar. Bir çocuk ilk eğitimini ailede annesinden alır. Bu yüzden biz diyoruz ki ilk eğitmen olan annelerimizi en iyi şekilde eğitmemiz lazım ki onlar da çocuklarını en iyi şekilde eğitsinler. Bu yüzden aile eğitim programımızla milyonlarca kadınımıza eğitim veriyoruz. 1 milyonun üzerinde vatandaşımıza aile eğitimi verdik. 1 milyona yakın kadınımıza evlilik öncesi eğitim programlarıyla eğitimler verdik. Yani 2 milyonun üzerinde kadınımıza ulaştık ve onları güçlendirecek, sorun çözme kapasitelerini arttıracak eğitimleri kadınlarımıza veriyoruz. Evliliğin kuruluşunda, işleyişinde çocukların yetiştirilmesinde yaşanacak muhtemel sorunların çözümüne katkı sağlamak için veya boşanma düşüncesinde olan çiftlerin de sorun çözme kapasiteleri arttırmak için aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmetimizi başlattık. Bu hizmetle bize başvuran ve bizden bu hizmeti alan ailelerin yüzde 40'ı çözüm üretme kapasitelerini arttırarak boşanmaktan vazgeçti. Bu hizmeti çok önemsiyoruz ve önümüzdeki dönemde tüm sosyal hizmet merkezlerimizde, şu anda 280 olan sosyal hizmet merkezlerimizde bu hizmeti sayıları daha da arttırarak tüm topluma sunmayı hedefliyoruz."

Bakan Kaya, Bakanlık olarak yuva kurmayı düşünen gençlere yönelik çeyiz hesabı ve konut desteği gibi projelerinin olduğunu anlatarak, şimdiye kadar ev sahibi olmayan ailelere konut desteği programıyla devlet olarak katkı verdiklerini kaydetti. Yeni yaptıkları düzenlemeyle çeyiz desteğini 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkardıklarını aktaran Kaya, "Yine konut desteğini 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Evlenmek isteyen çiftlerimizin yanında çeyiz desteğiyle birlikte Bakanlık olarak biz varız. Hiç konut sahibi olmayan ilk konutunu alacak olan milletimiz için de Bakanlık olarak biz desteğimizle yanlarındayız. 20 bin liraya kadar konut desteğini Bakanlık olarak biz veriyoruz." diye konuştu. Kaya, ülkenin dinamik nüfus yapısını korumak için doğum yardımı uygulamasını başlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Bugüne kadar 3,4 milyon doğan bebeğimiz için yaklaşık 3,2 milyon annemize 1,5 milyarı aşkın bir rakamda doğum yardımında bulunduk. Annelerimiz çocuklarını dünyaya getirdiklerinde ilk hediyelerini biz veriyoruz. Biz çocuklarımızı, engelli ve yaşlı bireylerimizi ailelerin yanında desteklemek istiyoruz. Hiçbir çocuk ekonomik sebepler yüzünden ailesinden ayrılmasın istiyoruz. Bu yüzden 108 bin çocuğumuzu ailesinin yanında sosyal ekonomik destekle destekliyoruz. Kurum bakımı altına girmelerinin önünü alıyoruz.

Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımızı, kurum bakımımızdaki çocuklarımızı da birer sıcak yuvayla kavuşturmak için koruyucu aile hizmet modelimizi her geçen gün geliştiriyoruz, her geçen gün daha fazla evladımızı sıcak bir yuvaya kavuşturmanın huzurunu yaşıyoruz. 6 bine yakın evladımızı sıcak birer yuvaya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki özellikle kurum bakımımızda olan 0-6 yaş arasındaki tüm çocuklarımıza birer sıcak yuva açalım. Onları koruyucu ailelerle huzurla geleceğe hazırlayalım istiyoruz. Sofranıza bir tabak daha ekleyerek siz de koruyucu aile olabilirsiniz. Kimsesiz, korunmaya muhtaç bir çocuğa şefkat yuvası olabilir evinizi, gönlünüzü açabilirsiniz." - "Kimsesizlere, mazlumlara, yetimlere sahip çıkan bir devlet var" Kaya, engelli ve yaşlı vatandaşların en fazla ailelerinin yanında mutlu olduğunu gördüklerini anlatarak, engelli bireylerin ailelerinden ayrılmaması adına bakıma muhtaç engelli ve yaşlılar için evde bakım desteği verdiklerini kaydetti. Şu anda yaklaşık 505 bin engelli ve yaşlı insana evde bakım desteği verdiklerine dikkati çeken Kaya, "Onları ailelerinden, sıcak yuvalarından ayırmadan en iyi şekilde bakılmalarını sağlıyoruz. Yaşam memnuniyeti araştırmalarına bakıldığında görüyoruz ki tüm bireyler toplumun yüzde 75'inden fazlası ailesinin yanındayken mutlu. İşte bu yüzden aile yanında bakım modeli dediğimiz hem çocuklar hem yaşlılar hem engelliler için aile yanında bakımı destekleyen politikalarımızın ne kadar doğru ve yerinde olduğunu da görmüş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.