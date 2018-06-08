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"Güçlü meclis, hükümet ve Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 22:23 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: - "İnşallah yeni Türkiye'nin temellerini 24 Haziran'da birlikte atacağız. O gün vereceğimiz kararla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne beraber geçeceğiz. Allah'ın izniyle güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz"

KIRŞEHİR (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni Türkiye'nin temellerinin 24 Haziran'da birlikte atacaklarını belirterek," O gün vereceğimiz kararla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne beraber geçeceğiz. Allah'ın izniyle güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bozdağ, Kaman Devlet Hastanesi açılışının ardından Kırşehir Sağlık Müdürlüğünün verdiği iftar programına katıldı. Bozdağ, huzur, barış ve güven içerisinde bir ramazan ayının idrak edildiğini söyledi.

Türkiye'de olduğu gibi, Müslümanların yaşadığı bütün diyarlarda da huzur, barış ve güven içerisinde bir ramazan ayı idrak edebilmeyi dilediğini aktaran Bozdağ, resmi açılışını yaptıkları hastanede hastaları ziyaret ettiğini, çok konforlu ortamda tedavi olduklarını gördüğünü dile getirdi.

Evde olmayan konforun hastanede bulunduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok konforlu ortamda tedavi görüyorlar. Odalarda televizyonlar, lavabolar, refakatçı için yerler var. Evde olmayan konfor şu anda Kaman Devlet Hastanesinde var. Rabbim muhtaç etmesin ama muhtaç olduğunda da Kamanlı kardeşlerimizin sağlık ve sıhhatine kısa sürede kavuşacağına yürekten inanıyorum. Pek çok sağlık teknolojisi Karamanımızda var. Tomografisinden röntgenine, mamografisine kadar pek çok cihaz Kaman Devlet Hastanemizde mevcuttur. Hamdolsun şimdi ilde ne varsa ilçemizde de aynısı var. İnşallah yarınlar daha iyi olacak.

İnşallah yeni Türkiye'nin temellerini 24 Haziran'da birlikte atacağız. O gün vereceğimiz kararla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne beraber geçeceğiz. Allah'ın izniyle güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz."

Bozdağ, "Hem Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçeceğiz hem de Parlamentoda AK Parti'yi salt çoğunlukla cumhurbaşkanımıza yardımcı olarak seçeceğiz. Cumhurbaşkanımızı cumhurbaşkanlığında yalnız bırakmayacağız. Oyları ayırmayalım. Parlamentoda AK Parti'ye, cumhurbaşkanlığında da Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek suretiyle hem parlamentoda hem cumhurbaşkanlığında cumhurbaşkanımızla birlikte olalım. Onu yalnız bırakmayalım. Ben Kaman'ın bugüne kadar cumhurbaşkanı ve yol arkadaşlarını yalnız bırakmadıklarını biliyorum. 24 Haziran'da da yalnız bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kırşehir ve Kaman'da daha yapılacak çok işleri olduğuna dikkati çeken Bozdağ, eksiklikleri yine AK Parti'nin tamamlayacağını dile getirdi.

Yapılamayan işler varsa yine bunları AK Parti'nin yapacağını anlatan Bozdağ, yapılmamış olanları da eksik olanları da yapmayı, tamamlamanın kendilerine nasip olacağını bildirdi.

Programa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Aslan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ve çok sayıda kişi katıldı.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ iftar Kırşehir

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