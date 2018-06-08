"Güçlü meclis, hükümet ve Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz"

KIRŞEHİR (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni Türkiye'nin temellerinin 24 Haziran'da birlikte atacaklarını belirterek," O gün vereceğimiz kararla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne beraber geçeceğiz. Allah'ın izniyle güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bozdağ, Kaman Devlet Hastanesi açılışının ardından Kırşehir Sağlık Müdürlüğünün verdiği iftar programına katıldı. Bozdağ, huzur, barış ve güven içerisinde bir ramazan ayının idrak edildiğini söyledi.

Türkiye'de olduğu gibi, Müslümanların yaşadığı bütün diyarlarda da huzur, barış ve güven içerisinde bir ramazan ayı idrak edebilmeyi dilediğini aktaran Bozdağ, resmi açılışını yaptıkları hastanede hastaları ziyaret ettiğini, çok konforlu ortamda tedavi olduklarını gördüğünü dile getirdi.

Evde olmayan konforun hastanede bulunduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok konforlu ortamda tedavi görüyorlar. Odalarda televizyonlar, lavabolar, refakatçı için yerler var. Evde olmayan konfor şu anda Kaman Devlet Hastanesinde var. Rabbim muhtaç etmesin ama muhtaç olduğunda da Kamanlı kardeşlerimizin sağlık ve sıhhatine kısa sürede kavuşacağına yürekten inanıyorum. Pek çok sağlık teknolojisi Karamanımızda var. Tomografisinden röntgenine, mamografisine kadar pek çok cihaz Kaman Devlet Hastanemizde mevcuttur. Hamdolsun şimdi ilde ne varsa ilçemizde de aynısı var. İnşallah yarınlar daha iyi olacak.