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Güçlü Mısır Partisi Başkan Yardımcısı Kassas, gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 19:20 | Son Güncelleme

Güçlü Mısır Partisi Başkan Yardımcısı Kassas, gözaltına alındı

KAHİRE (AA) - Mısır'da, Güçlü Mısır Partisi Başkan Yardımcısı Muhammed el-Kassas'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Mısır haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığı Başsavcısı Halid Ziya, Kassas'ın "ülkedeki ekonomik ve sosyal durumla ilgili yalan haber ve söylenti yaymak, yasaya aykırı bir gruba üye olmak ve devlete olan güveni sarsmak" suçlarından 15 gün gözaltına alınması talimatını verdi.

Uluslararası Af Örgütü tarafından dün yapılan açıklamada, Kassas'ın gözaltına alınmasından endişe duyulduğu ifade edilmişti.

Partinin başkan yardımcılarından Ahmed Salim de güvenlik güçlerinin önceki gün Kassas'ın olmadığı bir sırada evini 3 saat abluka altında tuttuğunu ve ardından eve baskın düzenlediğini aktarmıştı.

Kassas ile irtibatın tamamen kesildiğini ve gözaltına alınıp alınmadığını bilmediklerini kaydeden Salim, güvenlik güçlerinden, gözaltına alındıysa yerini bildirmelerini istemişti.

Salim, Kassas'ın karşılaştığı bu durumun, ülkede mart ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini boykot eden partilerin ve siyasi güçlerin hedef alınmasından kaynaklandığını ifade etmişti.

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Güçlü Mısır Partisi Başkan Yardımcısı Muhammed el-Kassas Uluslarararası Af Örgütü

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