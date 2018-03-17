Devletin sağlık alanında yaptığı toplam harcamanın 2002 yılında 13,5 milyar lira iken, 2017 yılında 110 milyar liranın üzerinde olduğunu vurgulayan Özlü, "2002 yılında Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçe 2,2 milyar lira iken, 2018 yılında, Sağlık Bakanlığı bütçesi yaklaşık 38 milyar liraya yükselmiştir. Hastane sayımız, birinci basamak sağlık tesisi sayımız, yatak sayımız ve sağlık personeli sayımız son 16 yıl içinde katlanarak büyümüştür. Özellikle hastane yatak sayısında, 2002 yılından bugüne 10 kat artış sağlanması, tesadüf değildir." diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son bir yılda sanayi üretiminin yüzde 12,8 artış gösterdiğini belirterek, "Türkiye, sanayinin gücüyle büyümeye devam etmektedir. Güçlü sanayi demek, güçlü Türkiye demektir. Ülkemizin sanayide katettiği mesafeyi gösteren bir diğer güzel gelişme ise sanayide üretilen ürün çeşitliliğidir. Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa'da 7. sıraya yükselmiştir." dedi.

- "Araştırma üniversiteleri, eğitimde yakalamak istediğimiz standardın adıdır"

"Nasıl ki bilimde, teknolojide, sanayide ve dolayısıyla ekonomide büyük hedefler koyduysak, sağlıkta da büyük hedefler koyduk ve o hedeflere adım adım ulaştık." diyen Özlü, bu çerçevede üniversitelerin ve üniversite hastanelerinin yeri ve öneminin çok büyük olduğuna değindi.

Özlü, üniversitelerin, sağlıkta ve diğer alanlarda, artık klasik bakış açılarından uzaklaşıp, çağın gereklerine göre pozisyon almaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Üniversiteler, bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi teknolojiye transfer eden zeminler olmalıdır. Biz, Bakanlık olarak tüm üniversitelerimize ısrarla bir çağrıda bulunduk. Üniversitelerimizin, Ar-Ge ve inovasyona önem vermelerini istedik. Bu yönde, kendilerine her türlü desteği vereceğimizi açıkça söyledik. Bu amaçla yaklaşık 1,5 yıllık bir süreç sonunda, üniversitelerimiz için model oluşturacak araştırma üniversitesi statüsünü geliştirdik. Araştırma üniversiteleri, eğitimde yakalamak istediğimiz standardın adıdır. Bu doğrultuda üniversitelerimizin de kendilerini yeniden gözden geçirmelerini istiyoruz."