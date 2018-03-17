Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son bir yılda sanayi üretiminin yüzde 12,8 artış gösterdiğini belirterek, "Türkiye, sanayinin gücüyle büyümeye devam etmektedir. Güçlü sanayi demek, güçlü Türkiye demektir. Ülkemizin sanayide katettiği mesafeyi gösteren bir diğer güzel gelişme ise sanayide üretilen ürün çeşitliliğidir. Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa'da 7. sıraya yükselmiştir." dedi.
Düzce Üniversitesi Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı ek hizmet binası açılışını gerçekleştiren Özlü, burada yaptığı konuşmada, 2003 yılında başlatılan sağlıkta dönüşüm programında, çok önemli mesafeler katedildiğini söyledi.
Devletin sağlık alanında yaptığı toplam harcamanın 2002 yılında 13,5 milyar lira iken, 2017 yılında 110 milyar liranın üzerinde olduğunu vurgulayan Özlü, "2002 yılında Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçe 2,2 milyar lira iken, 2018 yılında, Sağlık Bakanlığı bütçesi yaklaşık 38 milyar liraya yükselmiştir. Hastane sayımız, birinci basamak sağlık tesisi sayımız, yatak sayımız ve sağlık personeli sayımız son 16 yıl içinde katlanarak büyümüştür. Özellikle hastane yatak sayısında, 2002 yılından bugüne 10 kat artış sağlanması, tesadüf değildir." diye konuştu.
- "Araştırma üniversiteleri, eğitimde yakalamak istediğimiz standardın adıdır"
"Nasıl ki bilimde, teknolojide, sanayide ve dolayısıyla ekonomide büyük hedefler koyduysak, sağlıkta da büyük hedefler koyduk ve o hedeflere adım adım ulaştık." diyen Özlü, bu çerçevede üniversitelerin ve üniversite hastanelerinin yeri ve öneminin çok büyük olduğuna değindi.
Özlü, üniversitelerin, sağlıkta ve diğer alanlarda, artık klasik bakış açılarından uzaklaşıp, çağın gereklerine göre pozisyon almaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Üniversiteler, bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi teknolojiye transfer eden zeminler olmalıdır. Biz, Bakanlık olarak tüm üniversitelerimize ısrarla bir çağrıda bulunduk. Üniversitelerimizin, Ar-Ge ve inovasyona önem vermelerini istedik. Bu yönde, kendilerine her türlü desteği vereceğimizi açıkça söyledik. Bu amaçla yaklaşık 1,5 yıllık bir süreç sonunda, üniversitelerimiz için model oluşturacak araştırma üniversitesi statüsünü geliştirdik. Araştırma üniversiteleri, eğitimde yakalamak istediğimiz standardın adıdır. Bu doğrultuda üniversitelerimizin de kendilerini yeniden gözden geçirmelerini istiyoruz."
- "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak olan en önemli enstrümanımız, sanayimizdir"
Üniversitelerin altyapı konusunda eksiklerinin tamamlandığını anlatan Özlü, hükümet olarak, Bakanlık olarak, bu anlamda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.
Üniversitelerin de kendileriyle aynı dili konuşmasını, bilim ve teknoloji odaklı üretimi ön plana almasını beklediklerine işaret eden Özlü, "Kampüslerin ve binaların dışına çıkan, bir eli bilimde ve sanayide, diğer eli hayatın içinde bir üniversite istiyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak en önemli enstrümanımız, sanayimizdir. Yüksek sanayi performansımız, 2018 yılında da, artarak devam edecektir." dedi.
- "Türkiye, sanayinin gücüyle büyümeye devam etmektedir"
Dün açıklanan rakamlara göre, sanayi üretim endeksinin, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 12 arttığını anımsatan Özlü, şu bilgileri verdi:
"Son bir yılda sanayi üretimimiz, yüzde 12,8 artış göstermiştir. Türkiye, sanayinin gücüyle büyümeye devam etmektedir. Güçlü sanayi demek, güçlü Türkiye demektir. Ülkemizin sanayide katettiği mesafeyi gösteren bir diğer güzel gelişme ise sanayide üretilen ürün çeşitliliğidir. Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa'da 7. sıraya yükselmiştir. Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesi'nde yer alan 3 bin 836 ürünün 2 bin 982'sini, yani yüzde 78'ini üretebiliyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 sene içinde Avrupa'da üretilen bütün sanayi ürünlerinin, yüzde 100'ünü üretmiş olacağız."
- "Yerli sanayide tarihi adımlar atacağız"
Bakan Özlü, Türkiye'nin yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payını artırmak için kurulan, Yerlileştirme Yürütme Kurulu'nun, çalışmalarına başladığını aktardı.
Bu kurulun, yerli ve milli sanayiye bakışlarının en somut ifadesi olduğunu vurgulayan Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye artık, yerli ve milli üretimi; bir sanayi politikası ve bir kalkınma politikası olarak benimsemiştir. Sanayide ve üretimde yerli ve milli olmak, bizim nazarımızda bir istikbal ve beka meselesidir. Nasıl ki Zeytin Dalı Harekatı'nda milli ve yerli imkanlarımızdan güç alarak düşmanla mücadele ediyorsak, sanayi savaşında da yerli ve milli üretimimizle galip geleceğiz. Yerli sanayide tarihi adımlar atacağız. Başlangıç olarak, ithalatımızda 15 milyar dolarlık paya sahip, 43 ürünü yerlileştirmek için teşviklerimizi başlattık. Katma değerini 10 yılda, 2 katına çıkaracak, 5 odak sektör belirledik. Bu sektörler, kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları sektörleridir. Ayrıca tüm bu sektörlerle ilişki içinde olan, bilişim ve yazılımı da teşvik kapsamına aldık. Bu sektörlerde yer alan ürünleri, vergi indirimi, kaynak tahsisi, teşvik ve muafiyetlerle destekleyeceğiz. Başta KOSGEB olmak üzere, bütün kaynaklarımızı, yerli ve milli üretim için seferber edeceğiz."
Özlü, konuşmasının ardından beraberindeki Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Öner Abidin Balbay ve protokol üyeleriyle yeni hastaneyi gezdi.
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