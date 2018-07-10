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"Güçlü Türkiye iradesi daha da perçinlenecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:14 | Son Güncelleme

DEİK Başkanı Nail Olpak: - "Eminim ki Cumhuriyetimizin kuruluşundaki güçlü Türkiye iradesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da perçinlenecektir" - "Cumhurbaşkanımızın liderliği ve işinin ehli isimlerden oluşan kabinemizin hayata geçireceği hızlı karar alma mekanizmasıyla Türkiye, hedeflerine daha çabuk ulaşacak" - CNR Hoding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem: - "Güven ve istikrarın sağlandığı bu dönemde, reformların hayata geçirilmesiyle birlikte yabancı sermayenin Türkiye'ye girişi de hızlanacak"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhuriyet'in kuruluşundaki güçlü Türkiye iradesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da perçinleneceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliği ve işinin ehli isimlerden oluşan kabinemizin hayata geçireceği hızlı karar alma mekanizmasıyla Türkiye, hedeflerine daha çabuk ulaşacak." ifadesini kullandı.

Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, 95 yıllık siyasi geleneğinde önemli bir kilometre taşını geride bırakarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş yaptığını hatırlattı.

Yeni sistemin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Olpak, "Öncelikle yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilk kabinede görev alan tüm bakanlarımızı tebrik ediyor ve ülkemiz adına başarılı bir dönem olmasını temenni ediyorum. Bununla birlikte, görevi devredecek bakanlarımıza ve Başbakanımıza da bugüne kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Eminim ki Cumhuriyetimizin kuruluşundaki güçlü Türkiye iradesi, bu sistemle daha da perçinlenecektir" ifadesini kullanan Olpak, bu değişimin en çok da gücünü artırarak yoluna devam eden Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bürokratik engellerin ortadan kalkacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve işinin ehli isimlerden oluşan kabinenin hayata geçireceği hızlı karar alma mekanizmasıyla Türkiye'nin hedeflerine daha çabuk ulaşacağını belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Süratle reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız gerekiyor. Bizler de iş dünyası olarak güçlü Türkiye yolunda, bu yeni dönemde de Türkiye’nin ekonomik gücünü tüm dünyada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Türk iş insanlarının dünyaya açılan platformu olan DEİK olarak, gerek yabancı yatırımların gerekse iş dünyamızın yurt dışındaki yatırımlarının artması, dış ticaretimizin gelişmesi için yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerini daha da yüksek bir motivasyonla sürdüreceğiz."

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- "Yabancı sermayenin gelişi hızlanacak"

CNR Hoding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem de Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık yerli ve milli bir döneme "merhaba" dediğini aktardı.

Yeni sistemle beraber oluşturulan yeni kabinenin Türkiye’yi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına daha hızlı ulaştıracağına inandığını belirten Erem, "Vakit nakittir. Yeni dönemde hızlı kararlar alınarak daha çok üretilecek, daha çok ihracat yapılacak, daha çok istihdam sağlanacak ve daha çok büyümeye odaklanılacak. Güven ve istikrarın sağlandığı bu dönemde, reformların hayata geçirilmesiyle birlikte yabancı sermayenin Türkiye’ye girişi de hızlanacak. Türkiye, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ceyda Erem, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabineye başarılar diledi.

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Ceyda Erem DEİK Nail Olpak

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