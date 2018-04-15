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Guinness için "dev" bağlamaya şekil veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta yaşayan sınıf öğretmeni Uygun, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için kestane ağacından teknesi 103 santimetre uzunluğunda bağlama yapıyor - Yapımı yaklaşık 6 ay içinde tamamlanacak bağlama bittiğinde boyu 235 santimetreye ulaşacak - Uygun: "Daha önce de bu tür bir çalışmam oldu ancak bu kadar büyük değildi. Kestane ağacından yaptığımız sazımız sıra dışı boyuta ulaştı. Bittiğinde Guinness temsilcilerini ilimize davet edeceğim"

ERSOY SEVİNÇ - Kahramanmaraş'ta yaşayan sınıf öğretmeni Feramuz Uygun, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için kestane ağacından teknesi 103 santimetre uzunluğunda ve tek parça olan bağlama yapıyor.

Pazarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Uygun, yaklaşık 18 yıl önce görev yaptığı köydeki bir düğünde kullanılması için çömçe (tahta kepçe) yaptı.

Bu sayede oymacılığa merak saran Uygun, ağaç oyma saz yapmaya başladı.

Evinin altına atölye kuran Uygun, okuldan arta kalan zamanlarını burada geçiriyor.

Uygun, bir süre önce de Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için tekne uzunluğu 103 santimetre olan kestane ağacından oyma saz yapmaya başladı.

- "Bağlama teknesini 3 yıl kuruttum"

Feramuz Uygun, AA muhabirine, çömçe yaparak başladığı ağaç oymacılığında kendini geliştirerek, saz yapan bir usta aşamasına kadar geldiğini belirtti.

Oyma sanatına hobi amaçlı başladığını ifade eden Uygun, "Bu işe çömçe yaparak başladım. Yaptığım çömçelerden birini hediye ettiğim arkadaşım 'Madem böyle şeyleri yapabiliyorsun, neden oyma saz yapmıyorsun' dedi. Bunun üzerine 1 yıl araştırma yaptım ve bağlama üretmeye başladım. 2000 yılından bu yana da hobi amaçlı olarak geleneksel bağlama yapıyorum." diye konuştu.

- "Boyu 235 santimetreye ulaşacak"

Uygun, oyma saz yapmakta ustalaşınca Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek büyüklükte bir saz yapmaya karar verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Öncelikle Guinness yetkilileriyle görüştüm. Bana 'kitapta böyle bir rekor olmadığını' söylediler. Bunun üzerine bağlamanın öncelikle teknesini yaptım ve yaklaşık 3 yıl kuruttum. Bağlamanın tekne genişliği 103 santimetredir ve tek parçadır. Bu bağlamayı bitirip, Guinness'e girmeye çalışacağız. Daha önce de bu tür bir çalışmam oldu ancak bu kadar büyük değildi. Kestane ağacından yaptığımız sazımız sıra dışı boyuta ulaştı. Bittiğinde Guinness temsilcilerini ilimize davet edeceğim."

Boş zamanlarında çalıştığı için bağlamayı yaklaşık 6 ay içinde tamamlayabileceğini dile getiren Uygun, yapımı bittiğinde ise boyunun 235 santimetreye ulaşacağını sözlerine ekledi.

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Guinness Rekorlar Kitabı Kahramanmaraş Oyma Saz

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