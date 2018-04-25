Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Görüşmede Gül'ün ülkenin içindeki bulunduğu siyasi, ekonomik ve diplomatik açmazlarını tek tek sıraladığı ve “İyiye gitmiyoruz” dediği belirtildi. Sözcü'nün haberine göre, Gül'ün baş başa görüşmede dahi ‘Adayım' diye net konuşmaması dikkat çekti. Davutoğlu görüşmeyi yakın çevresine ‘Aday olmayı istiyor izlenimi edindim' diye anlattı. Davutoğlu, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını da söyledi.

GÜL: TÜRKİYE İYİ YÖNETİLMİYOR



Gül ile Davutoğlu arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Türkiye'nin siyaseten, ekonomik ve dış politikada sıkıntılı süreçlerden geçtiğini anlatan Gül'ün “Türkiye iyi yönetilmiyor, böyle giderse daha da kötü olacak" dediği öğrenildi.

DAVUTOĞLU: SİZİNLE DEĞİLİM



Görüşmenin en ilginç detaylarından biri Cumhurbaşkanlığı adaylığı oldu. Birçok eleştirisini dile getiren ve aday olması beklenen Gül, Davutoğlu'na “Aday olacağım” demedi. Davutoğlu ise Gül'ün anlattığı tablo karşısında Siyaseten sizinle değilim” cevabını verdi.

ADAY OLMAYACAK



Bu arada 24 Haziran seçimlerinde Davutoğlu'nun nasıl hareket edeceği de netleşti. Eski Başbakan, milletvekili adayı olmayacak. Davutoğlu ‘Siyasi gelişmeleri' bekleme kararı aldığı ve bir müddet aktif politika yapmayacağı kaydedildi.



