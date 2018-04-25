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Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında önceki gün yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı. Gül’ün daveti üzerine İstanbul’a giden Davutoğlu’nun, görüşmede "Siz benim eski Başbakanım ve Cumhurbaşkanımsınız. Her zaman görüşürüm ama siyaseten sizinle değilim" dediği öğrenildi.

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Görüşmede Gül'ün ülkenin içindeki bulunduğu siyasi, ekonomik ve diplomatik açmazlarını tek tek sıraladığı ve “İyiye gitmiyoruz” dediği belirtildi. Sözcü'nün haberine göre, Gül'ün baş başa görüşmede dahi ‘Adayım' diye net konuşmaması dikkat çekti. Davutoğlu görüşmeyi yakın çevresine ‘Aday olmayı istiyor izlenimi edindim' diye anlattı. Davutoğlu, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını da söyledi.

GÜL: TÜRKİYE İYİ YÖNETİLMİYOR

Gül ile Davutoğlu arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Türkiye'nin siyaseten, ekonomik ve dış politikada sıkıntılı süreçlerden geçtiğini anlatan Gül'ün “Türkiye iyi yönetilmiyor, böyle giderse daha da kötü olacak" dediği öğrenildi.

DAVUTOĞLU: SİZİNLE DEĞİLİM

Görüşmenin en ilginç detaylarından biri Cumhurbaşkanlığı adaylığı oldu. Birçok eleştirisini dile getiren ve aday olması beklenen Gül, Davutoğlu'na “Aday olacağım” demedi. Davutoğlu ise Gül'ün anlattığı tablo karşısında Siyaseten sizinle değilim” cevabını verdi.

ADAY OLMAYACAK

Bu arada 24 Haziran seçimlerinde Davutoğlu'nun nasıl hareket edeceği de netleşti. Eski Başbakan, milletvekili adayı olmayacak. Davutoğlu ‘Siyasi gelişmeleri' bekleme kararı aldığı ve bir müddet aktif politika yapmayacağı kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Değişim şart olmuştur allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak AKŞENER Türk milletinin ortak adayıdır......
sayın Davut oğlunu tebrik ederim bunun adı vefadır
masabaşı bir haber. kaynağa bakınca zaten boşuna okumuşum.
DAVUTOĞLU AKILLI ADAM, ERDOĞANSIZ BİR ABDULLAH GÜLÜN HİÇ OLDUĞUNU GÖRDÜ.
doğru demiş sayın Davutoğlu
80 milyon yerlesik nufus icinde neden 10 -20 kisi algi oluyor anlam veremiyorum..! ne davutoglu ve gul ve erdogan isimleri zikrediliyor! hepsi bir kilictaroglu etmiyor su vakt.
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