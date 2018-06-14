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"Gül diyarı"nda lavanta zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:24 | Son Güncelleme

"Gül diyarı" Isparta'da, Türkiye lavanta üretiminin yüzde 80'ini tek başına gerçekleştiren "lavanta kokulu köy" Kuyucak'ta sezon açıldı - Köye gelen ziyaretçiler, bahçelerde lavanta kokusu eşliğinde fotoğraf çektirip huzurlu bir gün geçiriyor - Isparta Kültür ve Turizm Müdürü Osman Çot: - "Görsel bir şölen sunan mor lavanta tarlalarını görmek için ille de Fransa'nın meşhur lavanta bahçelerine gitmeniz şart değil. Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı 'lavanta kokulu köy' Kuyucak'a gelmeniz yeterli" - Ziyaretçilerden Mehmet Kuşçu: - "Bu güzel yere geldiğimde gönlüm ve ruhum açılıyor. Ciğerim, güzelim lavanta kokularıyla doluyor"

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - "Gül diyarı" Isparta'da, Türkiye lavanta üretiminin yüzde 80'ini tek başına gerçekleştiren "lavanta kokulu köy" Kuyucak'ta bu yıl sezon erken başladı.

Adı gülle özdeşleşen Isparta, son yıllarda üretimi ve dikim alanları artan lavantada da söz sahibi oldu. Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde ekimi yapılan lavanta, mevsimsel koşullardan dolayı bu yıl erken renklenmeye başladı.

Son yıllarda sosyal medyadaki paylaşımlarla ülke çapında üne kavuşan ve büyük ilgi çekerek turizme de katkı sağlayan lavanta için bu yıl bahçelerde fotoğraf tutkunları için de çalışma yapıldı.

Yaklaşık bir ay süren lavanta döneminde ziyaretçiler, bahçelerde lavanta kokusu eşliğinde fotoğraf çektirip huzurlu bir gün geçiriyor.

- 3000 dekar lavanta bahçesi

Isparta Kültür ve Turizm Müdürü Osman Çot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'da gülden sonra en fazla ziyaretçi çeken aromatik bitkinin lavanta olduğunu belirterek son yıllarda ünü artan lavanta bahçelerini görmek için Türkiye'nin farklı yerlerinden misafirlerin geldiğini söyledi.

Lavanta turizmiyle Isparta'ya gelen yerli ve yabancı turist sayısında artışın olduğunu dile getiren Çot, şöyle konuştu:

"Görsel bir şölen sunan mor lavanta tarlalarını görmek için ille de Fransa'nın meşhur lavanta bahçelerine gitmeniz şart değil. Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı 'lavanta kokulu köy' Kuyucak'a gelmeniz yeterli. Yaklaşık 3000 dekar lavanta bahçesine sahip lavanta kokulu köy Kuyucak, yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Lavanta bahçelerinin sunduğu mor görselliği görmek için gelen gezginler, buralarda üretilen lavanta kesesi, lavanta balı, lavanta suyu ve yağı, lavanta dondurması, lavanta çayı, lavanta kahvesi gibi doğal ürünleri de alabiliyor. Hedefimiz 2015 yılında 5 bin, 2016 yılında 20 bin, 2017 yılında 150 bin olan ziyaretçi sayısının 2018'de daha da artırmaktır. Lavanta kokulu köye, yerli ve yabancı turistleri çiçeklenme döneminde fotoğraf çekmeye, hasat döneminde ise hasat etkinliklerine katılmaya davet ediyorum."

Lavanta bahçelerinde güzel bir geçirmek isteyenlerin muhakkak Kuyucak'a gitmesi gerektiğini ifade eden Çot, bu bitkinin insana huzur ve sakinlik verdiğini aktardı.

Lavanta üzerine çeşitli çalışmalar yapıldığına değinen Çot, "Kuyucak'ta 2015 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen 'Gelecek Turizmde' programı kapsamında 'Lavanta Kokulu Köy' projesi yürütülmüş, projeyle köydeki kadınlara ve genç nüfusa turizmin çeşitli dallarında uzmanlarca eğitimler verilmesi sağlanmış ve bir kooperatif kurulmuştur." diye konuştu.
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- Teraslar ve salıncaklar kuruldu

Lavanta üreticisi Hüseyin Avcı ise sezonunun açılmasıyla misafirlerin lavanta bahçelerine gelmeye başladığını anlattı. Bir hafta içerisinde bahçelerin tamamen mora boyanacağına işaret eden Avcı, şunları söyledi:

"Bu yıl bahçemize fotoğraf çekim yerleri yaptık. Teraslar, salıncak gibi çeşitli materyallerle konsept oluşturduk. Ziyaretçiler günü dolu dolu geçirip, güzel fotoğraf kareleri yakalama fırsatı elde edecek. Geçen yıl gelen ziyaretçi sayısı 2 ya da 3 katına çıkacaktır çünkü daha yeni başlamasına rağmen insanlar gelmeye başladı. Bitki tam anlamıyla mora ulaştığı zaman burada müthiş bir potansiyel olacağını ve daha çok insanın geleceğini tahmin ediyoruz."

- "Gönlüm ve ruhum açılıyor"

Köye gelen ziyaretçilerden Mehmet Kuşçu da her yıl lavanta bahçelerine geldiğini ve buralarda vakit geçirmenin keyfini yaşadığını vurgulayarak "Bu güzel yere geldiğimde gönlüm ve ruhum açılıyor. Ciğerim, güzelim lavanta kokularıyla doluyor. Lavantanın ayrı bir egzotik kokusu var. Bunu insan buraya gelerek anlayabilir. Lavantaları doğal ortamında görmek, ciğerlerde hissetmek ayrıcalıktır. Lavantaya ilgisi olanların buraya gelip, güzelim lavanta kokusunu içlerine çekmesini isterim." dedi.

Denizli'den gelen Numan Büyükarslan da Kuyucak köyünü, sosyal medyada gördüğü lavanta bahçelerini çok güzel bulduğunu kaydetti.

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ısparta lavanta Lavanta Kokulu Köy sezon

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