Gül: Sosyal medya olumsuz kullanıldığında çok rahatsız edici

SİLİKON VADİSİ ZİYARETİ Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında devlet ve özel sektörden bir çok kişi ile ABD'de bulunan Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Gül, gitme amacının gençlere rol model olmak, heyecan vermek ve Türkiye'de Silikon Vadisi gibi yerlerin oluşturulmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Türkiye'de teknolojinin geliştirilmesi ve dağıtılması konusunda neler yapılabileceğiyle ilgili bir soru üzerine Gül, " "Türkiye'de çok güzel şeyler yapılabilir ve yapanlar da var. Araştırma-geliştirmeye hükümet çok büyük fonlar ayırdığını sizler de takip ediyorsunuz. Şu bir gerçek; büyük teknolojik atılımlar önce devletlerin desteğiyle oldu. Daha sonra bunlar ticarileşti. İnternet de böyle oldu. Bio-teknolojideki bir çok gelişme de böyle oldu. Bunlar önce kamu desteğiyle oldu. Daha sonra bunlar ticarileşiyor. O açıdan devletin desteği tabi ki çok önemli. Türkiye'de bu bilinç geçte olsa uyandı. Hükümetimiz, devletimiz bu işin farkında ve ciddi fonlar veriyor. Bu konuda üniversitelerin biraz daha aktif olması, liderlik etmesi gerekiyor. Özel sektöre de çok iş düşüyor" ifadelerini kullandı.

"100 KİŞİNİN YAPACAĞI İŞİ ARTIK BİR KİŞİ YAPIYOR" Yapay zeka tartışmaları konusunu ilgiyle takip ettiğini belirten Gül, şöyle konuştu: Yapay zeka, robotlar, sensörler bütün bu konular daha önce bilim dergilerinde konu oluyordu, yazılıyordu. Ama artık görüyoruz ki dünyanın büyük dergilerinde, gazetelerinde artık konu olmaya başladı. Bir tarafta teknoloji öyle bir hızla, süratle gelişiyor ki, gelenekleri öyle bir yıkıyor ki şaşkınlık, şok yaratıyor. Bunun orataya çıkardığı iki şey varki başta hükümetleri, herkesi ilgilendiriyor. Birisi istihdam; büyük bir işsizlik yaratıyor. Çünkü 100 kişinin yapacağı işi artık bir kişi yapıyor. Öbürü de gelirde büyük adaletsizlikleri yaratıyor. Tabi bunlar, sosyal-politik konular. Diğer taraftan etik meseleler de ortaya çıkıyor. Aslında önce nükler silahlarla ilgili bu konular tartışılırken birden bire yapay zeka dediğimiz robotlar, kuantum bilgisayarlar işte dünyanın en iyi laboratuvarlarında şimdi bunlar çalışıyorlar. Bunlar insanlığı nereye götürür? Bu robotlar, yapay zeka insanlığı nereye götür gibi konular etik meseleler tabi. Din adamları, felsefeciler, siyasetçiler bu konularda uyarılarda bulunuyorlar. Bütün bunlar güvenlik, özgürlük meselelerinin tartışıldığı konular.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Sosyal medya hesaplarını kendisinin kullandığını ve paylaşımların da kendisina ait olduğunu aktaran Gül, "Twitter'ı çok kullandım. Ne yazıyorsam kendi; herkesin bir stili oluyor tabi. Ben, orayı birisinin benim yerime yazdığı bir platform olarak hiç düşünmedim" diye konuştu.

Gül, "Bunu daha alt kademesi elektronik haberleşme; Cumhurbaşkanlığı'nda da ben onu halkla ilişkiler de çok kullandım. Öyle oluyordu ki köylerden yazıyorlardı. Bazen öyle şeyler soruyorlardı ki, 'gidin bakın gerçekten doğru mu?' diyordum. Sonra gidip bakıyorlardı ve gerçekten doğru... 'Peki bu yaşlı kadıncağız nasıl yazabiliyor?' dediğimde torunu, çocuğuna söylüyordu 'şu ihtiyacımız var' diye o da hemen yazıyordu. Dolayısıyla süratli bir iletişim oluyordu. Şimdi e-devlet'e geçtik. Bütün bakanlıklar, devlet kurumları bunları kullanıyor" dedi.

"SOSYAL MEDYANIN OLUMSUZ KULLANILMASI ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

"Sosyal medyanın olumsuz kullanıldığında çok rahatsız edici, toplumun kimyasını bozucu bir durum da ortaya çıkıyor" diyen Abdullah Gül, "İşte çok bildiğimiz 'trol' denilen trol fabrikaları gibi... Bütün dünyanın konusu olarak çok ciddi bir mesele. Ama tahmin ediyorum bir şey ne kadar sunileşirse o belli bir süre gidiyor ve ondan sonra yalama oluyor ve inandırıcılığı gidiyor, değer verilmiyor. Duvara yazılan bir yazı gibi geçiyor ve gidiyor. O açıdan tabiki özgürlükler muhafaza edilmeli. Suç her yerde suçtur. Eğer kanunların suç olarak gördüğü bir şey nerede yapılırsa yapılsın, hangi platforma olursa olsun o da suçtur. Dolayısıyla bunlara da muhakkak ki karşılık vermek gerekir. Karşılık dediğim hukuki olarak ve devlet düzeni içerisinde..." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'e konuşmasının ardından, günün anısına Batuhan Dalcı tarafından bir hediye takdim edildi. Etkinlikte Abdullah Gül'de başarılı girişimcilere ödüllerini verdi.