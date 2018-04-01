Gül Sunal’dan tek kişilik oyun

Türk sinemasının usta oyuncularından merhum Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde tek kişilik oyunla izleyicilerin karşısına çıktı.

Gül Sunal, doğup büyüdüğü memleketi Sandıklı’da bir termal otelin salonunda tek kişilik oyun sergiledi. Gül Sunal’ın kendisinin yazıp yönettiği ve oğlu Ali Sunal ile kızı Ezo Sunal’ın da izlediği oyunda izleyiciler eğlenceli dakikalar yaşadı. Gül Sunal, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, "Oyunumun adı ’Gölge Feslikanları’, benim çocukluğumda Sandıklı’nın erkeklerinin kadınlara taktığı bir lakap. Benim için çok değerli. Niçin böyle söylendiğini oyunu izlerken fark edeceksiniz. Sandıklı benim çocukluğumdaki Sandıklı değil, modern bir şehir olmuş. Uzun yıllar sonra geldim, çok mutluyum" dedi.

Yaklaşık 400 kişinin izlediği oyunda Gül Sunal, sahneye Sandıklı’nın geleneksel “fıta kıvrak” diye tabir edilen yerel kıyafeti ile çıktı. İki saatlik oyunun ardından izleyicilerle hatıra fotoğrafı da çekinen Gül Sunal, daha sonra eşi Kemal Sunal’a ithaf etiği ’Kemal’ isimli kitabı için imza günü düzenledi.