Gül, yeni bakan yardımcılarıyla görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı kararıyla atanan yeni Adalet Bakan yardımcılarıyla görüştü.
Gül, Adalet Bakan Yardımcılığına atanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş, eski Müsteşar Yardımcısı Cengiz Öner, 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu ve 26. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'le bir araya geldi.
Menteş, Öner, Seferinoğlu ve Bilgin'i kutlayan Gül, yeni dönemde Bakan yardımcılarının tecrübelerinden yararlanacaklarını ifade etti.
Gül, bakan yardımcılarıyla görüşmesine ilişkin fotoğrafı Twitter hesabından "Rabbim utandırmasın, güzel hizmetlere vesile kılsın." mesajıyla paylaştı.
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