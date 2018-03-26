HABER

Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:14 | Son Güncelleme

MUŞ'ta ilkbaharda dağlık alanlarda yetişen ve yemeklik olarak kullanılan gülbahar bitkisi, eşek sırtında yerleşim alanına getirildikten sonra kamyonlarla batıdaki illere gönderiliyor.

Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı oldu

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta ilkbaharda dağlık alanlarda yetişen ve yemeklik olarak kullanılan gülbahar bitkisi, eşek sırtında yerleşim alanına getirildikten sonra kamyonlarla batıdaki illere gönderiliyor.
Merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Yelalan köyünde yaşayanlar, dağlık alanlarda yetişen gülbahar bitkisini toplayıp traktör ve eşek sırtında köylerine getiriyor. Her gün sabah 07.00'de traktör ve eşeklerle gülbahar toplamaya çıkan 70-80 köylü, günde yaklaşık 7-8 ton gülbahar bitkisi toplayıp tüccara satıyor. Köyleri gezerek gülbahar bitkisini satın alan tüccar ise kamyonlarla batı illerindeki pazarlara gönderiyor.
Gülbaharları toplamak için her gün 6 kilometre uzaklıktaki dağlık alanlara gittikleri söyleyen köy muhtarı Suphi Yaşli, köylülerin en büyük gelir kaynağı haline geldiğini söyledi. Yaşli, "Her bahar ayında böyle gider gülbahar getiririz. Toplama işini bıçakla yapıyoruz. Önce kovalara daha sonra ise filelere dolduruyoruz. Çalışkan birisi 110-120 kilo arasında gülbahar topluyor. Bitkileri topladıktan sonra buraya geliyoruz, toptancılar geliyor ve onlara teslim ediyoruz. Gülbaharın kilosunu 1,5 liradan satıyoruz. Sezon bir ay sürüyor" diye konuştu.
Tüccar Asım Şancı ise satın aldığı ürünü başta İstanbul olmak üzere, Bursa, İzmir, Ankara'ya gönderdiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı olduGülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı olduGülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı olduGülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı oldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

İlginizi Çekebilir

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Fikri Işık'tan Menbiç harekatı açıklaması

Bakan Fikri Işık'tan Menbiç harekatı açıklaması

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Hamam ve saunaya baskın! Kadınlar böyle kurtarıldı

Hamam ve saunaya baskın! Kadınlar böyle kurtarıldı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Afrin casusu yakalandı!

Afrin casusu yakalandı!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.