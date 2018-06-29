HABER

Gülçin, av tüfeğinin kazara ateş almasıyla öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

 BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine Gülçin Soysal (17) sabah saatlerinde elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Gülçin, av tüfeğinin kazara ateş almasıyla öldü

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),(DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine Gülçin Soysal (17) sabah saatlerinde elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'dan Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa köyüne hayvanlarını otlatmaya gelen Soysal ailesi, köy yakınlarına çadır kurdu. Ailenin kızı Gülçin Soysal, kimsenin olmadığı bir sırada çadırda bulunan av tüfeğini eline aldı. İddiaya göre, genç kız tüfeğin kaza ile ateş alması sonucu ağır yaralandı. Silah sesi üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülçin Soysal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diyarbakır'a götürülecek olan cenazenin ise yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Gülçin, av tüfeğinin kazara ateş almasıyla öldü

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Uşak'ta görüldüğü öne sürülen boz ayının ayak izini sürdülerUşak'ta görüldüğü öne sürülen boz ayının ayak izini sürdüler
HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandıHDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Üniversiteli genç hayatını kaybetti, festival iptal edildi

Üniversiteli genç hayatını kaybetti, festival iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.