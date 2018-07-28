HABER

Gül'den hayvana karşı işlenen suçlarla ilgili düzenleme açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 21:35 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AK Parti teklifi ile en kısa sürede Meclisten geçeceğine inanıyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin, AK Parti teklifiyle en kısa sürede Meclisten geçeceğine inandığını belirtti.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan hayvanlara yönelik eylemlerin cezalandırılmasını öngören değişikliklere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlar Kuruluna bu konuda bir kanun tasarısı taslağı sunulduğunu hatırlatan Gül, söz konusu tasarının seçim nedeniyle kanunlaşamadığını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, "Hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AK Parti teklifi ile en kısa sürede Meclisten geçeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığınca, hayvanlara acımasız ve zalimce muamelede bulunanlar, eziyet edenler ile hayvanları öldürenlere hapis cezası verilmesini de öngören kanun tasarısı taslağı hazırlanmış ve ilgili kurumlara görüşe sunulmuştu. Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, seçim sonrasındaki ilk çalışmanın, hayvanlar aleyhine işlenen öldürme ve eziyet eylemlerine hapis cezası getiren düzenlemenin kanunlaştırılması olacağını kaydetmişti.

PARTNERİşte yaratıcılık! Filmde gördüğü şeyi yaptı ve...İşte yaratıcılık! Filmde gördüğü şeyi yaptı ve...
Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)
TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu (2)TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ankara

En Çok Okunan Haberler

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

İstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyor

İstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyor

Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' sonrası Twitter'dan böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' sonrası Twitter'dan böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.