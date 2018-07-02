Konya Büyükşehir Belediyesince 7-14 yaş arasındaki çocukların cami alışkanlığını kazanması için 31 ilçede başlattığı "Güle Oynaya Camiye Gel" projesine 61 bin çocuğun kayıt yaptırdığı belirtildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye tarafından Konya'nın 31 ilçesinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklarda cami alışkanlığı oluşturmak için "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi başlatıldığı bildirildi.
Proje kapsamında, 7-14 yaş arasındaki çocukların, 40 gün boyunca camide sabah namazına katılması durumunda Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet ile ödüllendirileceği vurgulanan açıklamada, proje ile çocukların cami sevgisini kazanması, cemaatle namaz kılmanın önemini kavraması, birlik ve beraberlik şuurunu kazanmasının da amaçlandığı kaydedildi.
- "3 bin 190 camiye 61 bin çocuğumuz kayıt yaptırdı"
Açıklamada, ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl sokakların ve camilerin cıvıl cıvıl olduğunu aktardı.
Çocukların velileriyle sabah namazında camileri doldurduğuna işaret eden Altay, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında tüm ilçelerde 3 bin 190 camiye 61 bin çocuğumuz kayıt yaptırdı. Önemli olan çocuklarımızın camiye ve cemaate alışmalarını sağlamak. Bizim yaptığımız sadece bir teşvik. Geleceğin Konya'sı çok daha güzel olacak. Projeye katılan, destek veren tüm çocuklarımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyorum."
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