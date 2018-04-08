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'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 14:40 | Son Güncelleme

Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak'ın (69), 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tanık beyanlarına göre kendisini 'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' diye tanımladığı ileri sürülen Sabri Çolak'ın mahkemeye sunulan mütalaada 'silahlı terör örgütü yöneticiliği'nden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, yürütülen soruşturma kapsamında emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak, 11 öğretim üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan Ü.A., Sabri Çolak'ın örgütün etkin üyesi olduğunu iddia etti. Çolak'ın FETÖ/PDY'nin manevi abilerinden olduğunu belirten Ü.A., sanığın elebaşının yanında kaldığını söyledi. Yaptığı sohbetlerde Sabri Çolak'ın himmet topladığını bildiren Ü.A., "Hatta kendisini 'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' diye adlandırarak propagandasını yapıyordu" dedi.

GÜLEN' HAYRANLIĞINI BELGESELDE ANLATMIŞ

Soruşturma kapsamında Sabri Çolak'ın bir internet sitesinde, 'Geçmişten İzler' isimli belgeselde örgüte nasıl katıldığını, örgüt lideri Fethullah Gülen'e olan hayranlığını ve bağlılığını belirttiği tespit edildi. Sabri Çolak'ın evinde yapılan aramada 'talebelerim' ibareli not kağıdı, Fethullah Gülen'in fotoğraflarının bulunduğu gazete parçaları ele geçirildi. 22 Temmuz 2016'da 1 Nolu Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sabri Çolak, suçlamaları kabul etmedi. Sabri Çolak, mahkemedeki ifadesinde, "Ben böyle bir terör örgütü olduğuna 15 Temmuz'a kadar inanmadım. Bu tarihteki olay, beni çok yaraladı. Şu anda var mı bilemiyorum, ama yok da diyemiyorum. O tarihte sevdiğim, saygı duyduğum Fethullah Gülen'e saygım ve sevgim bitmiştir. Suçluluğu netleşirse, ona zarar vermeye çalışacağım. Şu anda gözümden düşmüştür. 2013 yılında Erzurum'dan birkaç arkadaşımla Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret ettik. Hoca efendiyi çok sevdiğim için, onun da beni çok sevdiği için ziyaretine gittiğimizde birlikte konuşurduk. Yaklaşık 10-11 defa görüşmüşümdür. Ben Fethullah Gülen'i çok sevdiğim için, gönülden bağlı olduğum için sorduklarında hep övdüm. Bu örgüte kesinlikle himmet toplamadım. Sadece eğitim kurumlarına yardım ettim. Ben, kesinlikle hiçbir yerde, 'Ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim' şeklinde bir söz söylemedim, iftiradır. 17-25 Aralık öncesinde kadar bunun örgüt olduğunu düşünmüyordum. Bundan sonra da örgüt olup olmadığı konusunda kafam karışmıştı. Eski bakanlardan Muammer Güler'in Rıza Zarrab ile bağlantılarını, ayakkabı kutularındaki paraları görünce bu tereddütlerim gitti ve böyle düşünmedim. Bundan dolayı internet sitesinde bu gruba üye olduğumu ve bağlı olduğumu belirttim. Ancak 15 Temmuz'dan sonra gönül bağım kopmuştur" diye kendisini savundu. Tutuklanan Sabri Çolak hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

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Tutuklu sanık Sabri Çolak'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada, Çolak hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma, sanık avukatının esas hakkında savunma hazırlaması için ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Sabri Çolak FETÖ PDY Fetullah Gülen

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