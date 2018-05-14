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GÜLEN'E "MEHDİ" NİTELENDİRMESİNDE BULUNAN ESKİ HAKİM: "BU DİNİ BİR SÖYLEMDİR"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Görevi başındayken yazdığı kararda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve daha sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim İlhan Karagöz'ün yargılanmasına devam edildi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Görevi başındayken yazdığı kararda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve daha sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim İlhan Karagöz'ün yargılanmasına devam edildi. Sanık Karagöz savunmasında, "Mehdi ilan etmek suç olamaz bu dini bir söylemdir" dedi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık İlhan Karagöz ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Karagöz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yazdığı kararda "mehdi" ifadesini kullanmasına ilişkin "O zaman Fetullah Gülen hocanın mehdiliği ilan edilmemişti. Benim kararımla bu ilan edilmiş oldu. Bu dini bir şeydir. Mehdi ilan etmek suç olamaz, bu dini bir söylemdir. Olmayan delillerle suçlandım ve hakkımda dava açıldı. Savcılar iftira suçunu işlemiş oldular" dedi. Kitaplardan ve gazete yazarlarından alıntılar yapan sanık İlhan Karagöz, savunmasına gelecek celse devam etmek istediğini söyledi. Mahkeme heyeti de tutuklu sanık İlhan Karagöz'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
"Balyoz davasında bilirkişilik" yapanlara yönelik açılan davanın hakimi olarak görev yapan İlhan Karagöz, duruşma tarihi 23 Eylül 2016 olmasına rağmen, müdahil ve sanık taraf avukatlarının haberi olmadan 4 Temmuz 2016 günü duruşma açarak, davaya ilişkin karar yazdırmıştı. Karagöz, davanın reddedilmesi hükmünü kurduğu 572 sayfalık kararında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında "mehdi" nitelemesinde bulunmuş, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok devlet yetkilisinin gözaltına alınması için Genelkurmay Başkanlığını harekete çağıran ifadeler kullanmıştı. Karagöz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ iltisakı gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ilhan Karagöz'ün, "Anayasayı ihlal", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

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