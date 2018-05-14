Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Görevi başındayken yazdığı kararda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve daha sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim İlhan Karagöz'ün yargılanmasına devam edildi. Sanık Karagöz savunmasında, "Mehdi ilan etmek suç olamaz bu dini bir söylemdir" dedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık İlhan Karagöz ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Karagöz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yazdığı kararda "mehdi" ifadesini kullanmasına ilişkin "O zaman Fetullah Gülen hocanın mehdiliği ilan edilmemişti. Benim kararımla bu ilan edilmiş oldu. Bu dini bir şeydir. Mehdi ilan etmek suç olamaz, bu dini bir söylemdir. Olmayan delillerle suçlandım ve hakkımda dava açıldı. Savcılar iftira suçunu işlemiş oldular" dedi. Kitaplardan ve gazete yazarlarından alıntılar yapan sanık İlhan Karagöz, savunmasına gelecek celse devam etmek istediğini söyledi. Mahkeme heyeti de tutuklu sanık İlhan Karagöz'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.