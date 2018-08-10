Gülen'in koruması eski emniyet müdürüne hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada hakkında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan eski emniyet müdürü İrfan Kayaönü'ne 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Kayaönü ve avukatı hazır bulundu.
İddia makamı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Kayaönü, İstanbul'da devlet görevlendirmesiyle Gülen'in resmi korumalığını yaptığını, FETÖ ile bağlantısının olmadığını, korumalığı da gönüllü yapmadığını ileri sürdü.
Kayaönü, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespite katılmadığını ifade etti.
Son sözü sorulan Kayaönü, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği Kayaönü'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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