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Gülhane Parkı'ndaki duvar çökmesi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:27 | Son Güncelleme

Gülhane Parkı'ndaki bir çay bahçesinin duvarının çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğü olayla ilgili açılan davada kararını açıklayan mahkeme, sanığa 5 yıl hapis cezası verdi - Mahkeme, sanığa verilen hapis cezasını 36 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi

İSTANBUL (AA) - Gülhane Parkı'nda bir çay bahçesinin duvarının çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin açılan davada, sanığa 36 bin 500 lira adli para cezası verildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müşteki Rabia Yözgan ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Ahmet Necip Sever'e "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarının beyanlarının alınmasının adından kararını açıkladı.

Sanık Ahmet Necip Sever'e, taksirle birden fazla kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan önce 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak bu cezayı 5 yıla indirdi.

Sanığın yaşı, şahsi, sosyal ve ekonomik durumu ile yargılama sürecindeki pişmanlığını da dikkati alan mahkeme heyeti, verilen hapis cezasını 36 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi.

- Olayın geçmişi

Gülhane Parkı'nda 4 Nisan 2016 günü meydana gelen çay bahçesinin istinat duvarının çökmesi sonucunda, üniversite öğrencisi Rümeysa Yözgan (21) ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi İsa Kılıç (36) hayatını kaybetmişti. Olayda, 5 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çay bahçesinin işleteni sanık Ahmet Necip Sever hakkında "taksirle iki kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

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Gülhane Parkı İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Rabia Yözgan

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