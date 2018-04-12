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Gülhane Parkı'ndaki duvarının çökmesine ilişkin davada mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

Gülhane Parkı'ndaki bir çay bahçesinin duvarının çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğü olayla ilgili açılan davaya ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - Gülhane Parkı'nda bir çay bahçesinin duvarının çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin açılan davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, çay bahçesinin işletmecisi olan sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Adnan Necip Sever ile avukatları katılırken müşteki ve avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı, davaya ilişkin mütalaasını sundu.

Mütalaada, mahkeme aşamasında yapılan keşif sonrası bilirkişi raporu düzenlendiğini ve söz konusu raporda sanığın kusurlu olduğunu belirtti. Sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilen mütalaada, ölü ve yaralı sayısının dikkate alınarak sanığın alt ceza sınırından uzaklaşılarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak için sanık avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.

Gülhane Parkı'nda 4 Nisan 2016 günü meydana gelen çay bahçesinin istinat duvarının çökmesi sonucunda, üniversite öğrencisi Rümeysa Yözgan (21) ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi İsa Kılıç (36) hayatını kaybetmişti. Olayda, 5 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çay bahçesinin işleteni sanık Ahmet Necip Sever hakkında "taksirle iki kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

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Gülhane Parkı'ndaki duvarının çökmesine ilişkin davada mütalaa

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