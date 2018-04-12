Gülhane Parkı'ndaki duvarının çökmesine ilişkin davada mütalaa

İSTANBUL (AA) - Gülhane Parkı'nda bir çay bahçesinin duvarının çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin açılan davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, çay bahçesinin işletmecisi olan sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Adnan Necip Sever ile avukatları katılırken müşteki ve avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı, davaya ilişkin mütalaasını sundu.

Mütalaada, mahkeme aşamasında yapılan keşif sonrası bilirkişi raporu düzenlendiğini ve söz konusu raporda sanığın kusurlu olduğunu belirtti. Sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilen mütalaada, ölü ve yaralı sayısının dikkate alınarak sanığın alt ceza sınırından uzaklaşılarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak için sanık avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.