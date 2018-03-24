Gulik otu işsizlere geçim kaynağı oldu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen ve doğal antibiyotik olarak kullanılan gulik otu, bölgede işsizlere geçim kaynağı olurken, baharın gelmesiyle birlikte bu bitki pazarda yerini aldı. Dağların zirvesinde büyük bir zahmetle toplanan ve halk arasında Gulik olarak adlandırılan ıspanak benzeri bitki pazarda satışa sunuldu.

Bahar mevsiminin gelmesiyle bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen Gulik gibi bitkiler işsizlere kısa süre de olsa geçim kaynağı oldu. Kulp’un dışında bölgenin birkaç ilinde daha yetişen Gulik, gencinden yaşlısına onlarca insan tarafından dağlardan toplanıp sofralara taşınıyor. Mayıs ayının başına kadar bulunabilen bu bitki eskiye göre daha çok ilgi görüyor. Kulp ilçesinin belirli noktalarında tezgah açan satıcılar, bir taraftan gelen müşteri ile ilgilenirken diğer taraftan çamura bulanmış torba içindeki Gulikleri suyla yıkadıktan sonra, tezgahlarına diziyor. Yeni yeni yetişmesine rağmen kilogramı şimdilik 3.5 TL’den alıcı bulan bitkinin kilogramı zamanla 1 liraya kadar düşüyor.

Kulp ilçesinin yüksek kesimlerinde toplanan Gulik ve benzeri otları uzun süren yürüyüşün ardından birçok tehlikeye aldırmadan toplayan satıcılar, işsizlik nedeniyle bu yola başvurduklarını dile getirdi. Her yıl bahar mevsiminde bu işi yaptıklarını söyleyen Hasan Yıldız, "Otlar, ilçenin yüksek kesimlerinde yetişiyor. Bazen 15 kilometre yürüyerek bunları topluyoruz. Toplarken zorlanıyoruz ama yapacak başka bir iş olmadığı için biz de ekmeğimizi kazanmak için bu işi yapıyoruz" dedi.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Kulp’taki işsizlerin bitkileri toplamak için tehlikeye aldırmadan dağların yüksek kesimlerine tırmandığını belirten Murat Ateş isimli satıcı bu işi yaparken büyük tehlikelerle karşılaştıklarını söyledi. Ateş, "Dağlarda bu işi yapmak çok tehlikeli, insanların çoğu işsiz kaldığı bu mevsimde bu işi yapıyor" diye konuştu.

Gulik toplamak için saatlerce dağlara tırmandığını ifade Mevlüt Bulut adındaki satıcı ise "Saatlerce yol gidiyoruz. Yol çok çetin ve tehlikeli. Gulik satışları şu an normal ancak mevsimine göre satışlar azalıyor. Kilogramını 3.5 TL’ye satıyoruz" şeklinde konuştu.