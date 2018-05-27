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Gülnur Tumbat, Everest'in zirvesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:22 | Son Güncelleme

Gülnur Tumbat, Everest'in zirvesinde

Türk dağcı Gülnur Tumbat, Everest Dağı'na tırmanmayı başardı.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada Gülnur Tumbat'ın, Nepal tarafından Everest'in zirvesine ulaştığı belirtildi.

Bu zamana kadar 16 Türk dağcının Everest'in zirvesine çıkma başarısı gösterdiği ifade edilerek, tüm sporcular tebrik edildi.

Federasyon verilerine göre, 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'in zirvesine ulaşan Türk dağcılar şunlar:

Nasuh Mahruki (1995, 2010), Tunç Fındık (2001, 2007), Serhan Poçan (2006),
Soner Büyükatalay (2006), Eylem Elif Maviş (2006), Bora Maviş (2006), Burçak Özoğlu Poçan (2006), Haldun Ülkenli (2006), Meltem Çolak Özmine (2006), Mustafa Cihan (2006), Serkan Girgin (2006), Suna Yılmaz (2006), Mustafa Kalaycı (2007), Fırat Eren (2007), Yılmaz Sevgül (2010), Gülnur Tumbat (2018)

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Anahtar Kelimeler:
Dağcılık Everest Gülnur Tumbat nepal

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