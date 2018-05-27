Gülnur Tumbat, Everest'in zirvesinde

Türk dağcı Gülnur Tumbat, Everest Dağı'na tırmanmayı başardı.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada Gülnur Tumbat'ın, Nepal tarafından Everest'in zirvesine ulaştığı belirtildi.
Bu zamana kadar 16 Türk dağcının Everest'in zirvesine çıkma başarısı gösterdiği ifade edilerek, tüm sporcular tebrik edildi.
Federasyon verilerine göre, 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'in zirvesine ulaşan Türk dağcılar şunlar:
Nasuh Mahruki (1995, 2010), Tunç Fındık (2001, 2007), Serhan Poçan (2006),
Soner Büyükatalay (2006), Eylem Elif Maviş (2006), Bora Maviş (2006), Burçak Özoğlu Poçan (2006), Haldun Ülkenli (2006), Meltem Çolak Özmine (2006), Mustafa Cihan (2006), Serkan Girgin (2006), Suna Yılmaz (2006), Mustafa Kalaycı (2007), Fırat Eren (2007), Yılmaz Sevgül (2010), Gülnur Tumbat (2018)
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı
Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!
ABD ve Çin karşı karşıya geldi! Operasyon düzenlendi
Son dakika! Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü
Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum