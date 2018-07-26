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Gülşen'den sunucuya 'Çorabını çeker misin' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

ORDU Belediyesi tarafından düzenlenen konser programına katılan pop müzik şarkıcısı Gülşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın çiçek vermek için sahneye çıkacağı sırada sunucunun kendisini "Çorabını çeker misin" diyerek uyarmasına tepki gösterdi.

Gülşen'den sunucuya 'Çorabını çeker misin' tepkisi

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU Belediyesi tarafından düzenlenen konser programına katılan pop müzik şarkıcısı Gülşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın çiçek vermek için sahneye çıkacağı sırada sunucunun kendisini "Çorabını çeker misin" diyerek uyarmasına tepki gösterdi. Başkan Yılmaz'dan çiçeğini alan Gülşen, "Bir sanatçının ne yapacağına saçma sapan bir sunucu karar veremez" dedi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından dün gece 'Süleyman Felek Caddesi Yayalaştırma ve Dış Cephe Projesi' ile Köprübaşı Meydanı'nın açılışı nedeniyle kutlama konseri düzenlendi. Şarkıcı Gülşen'in katıldığı konser Ayışığı Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Gülşen'e çiçek vermek için sahneye çıkmadan hemen önce sunucu olan Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Seyfettin Kızıl, iddiaya göre Gülşen'i 'Çorabını çeker misin' diye uyardı. Ardından Başkan Yılmaz sahneye çıkıp Gülşen'e çiçek verdi. Başkan Yılmaz'a çiçek için teşekkür eden Gülşen sunucunun söylediği sözlere de tepki gösterdi. Bu sırada konuşan Gülşen, "Başkanım bu harika organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel insanı güzel Ordu'da bir arada bulundurmayı bize yaşattığınız için bunun heyecanını, çok çok teşekkürler bütün belediye çalışanlarına da. İnşallah bir sonraki Eylül ayında böyle bir şuursuz sunucu seçmezsiniz. Çünkü ne sanata ne sanatçıya ne size, ne de sizin altınızda hizmet veren hiç kimseye yakışmayacak sözlerle 'Çorabını çeker misin' diyemez bana sizin sunucunuz. Bir sanatçının ne yapacağına saçma sapan bir sunucu karar veremez" dedi.
Konsere katılanlar Gülşen'in bu sözlerine alkışlarla destek verdi.

FOTOĞRAFLI

Gülşen'den sunucuya 'Çorabını çeker misin' tepkisiGülşen'den sunucuya 'Çorabını çeker misin' tepkisiGülşen'den sunucuya 'Çorabını çeker misin' tepkisiGülşen'den sunucuya 'Çorabını çeker misin' tepkisi

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