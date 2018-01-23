Gülsüm Anne, 'Umut'unu yitirdi: Melek oldu benim oğlum (4)

CENAZE NAMAZI KILINIP TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da, tedaviye alındığı hastanede, zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren ve Korkuteli'de toprağa verilen Umut'un koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı, cenazenin İslamiyet'e uygun bir şekilde, cenaze namazı kılındıktan sonra defnedildiğini söyledi. Taziyeleri kabulünde, gazetecilerin sorusu üzerine Gülsüm Kabadayı, "Yıkadık, yıkandı. Evlatlarım da geldi. Gözleri açıktı. Kardeşlerini bekledi. Onları da getirdim. Beraber yıkadılar. Kapattık gözlerini, kefenledik" diyerek, gözyaşı döktü. Umut'un cenazesi, cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verildi.

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