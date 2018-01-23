Gülsüm Anne, 'Umut'unu yitirdi: Melek oldu benim oğlum (4)

CENAZE NAMAZI KILINIP TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'da, tedaviye alındığı hastanede, zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren ve Korkuteli'de toprağa verilen Umut'un koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı, cenazenin İslamiyet'e uygun bir şekilde, cenaze namazı kılındıktan sonra defnedildiğini söyledi. Taziyeleri kabulünde, gazetecilerin sorusu üzerine Gülsüm Kabadayı, "Yıkadık, yıkandı. Evlatlarım da geldi. Gözleri açıktı. Kardeşlerini bekledi. Onları da getirdim. Beraber yıkadılar. Kapattık gözlerini, kefenledik" diyerek, gözyaşı döktü. Umut'un cenazesi, cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
Kilis'te son durum! Kent merkezine roketli saldırı
Terör örgütü yandaşlarından 3 yalan fotoğraf daha!
Şehidin yakını bu acıya dayanamadı
Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun
Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama
Sosyal medyada 'erkek' diye aşık olup paralar verdiği kişi kadın çıktı
Akıl alır gibi değil! Bu fotoğraf mecliste çekildi
Bordo bereliler devrede! Teröristler köşeye sıkıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Okuyucu Yorumları 0 yorum