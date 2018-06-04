Antalya'da trafik kazası sonucu felç olan, kamuoyunun "Umut" adıyla tanıdığı Rus uyruklu olduğu sanılan kimliği meçhul gence 10 yıl boyunca bakan Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlığı, hafta sonu gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'ndaki (LGS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde soru konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan, 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınavda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde Kabadayı ile Umut'un hikayesi soru olarak öğrencilere yöneltildi.

- "Gururlu hissediyor"

Kabadayı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruyu yayınlayarak, "Milyonlarca öğrencimizin girdiği LGS sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sınavında çıkan soru. Ne mutlu bana. Allah rızası için ve insanlık için yaptığım iyiliğin evlatlarımıza aşılanması..." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla "Gururlu hissediyor." şeklinde durum paylaşımında bulunan Kabadayı ayrıca şu mesajı yazdı: "LGS sınavında sorulan soru üzerine bugün çok mesaj geldi ve telefon ile arandım. Herkese teşekkür ederim. Bana bu onuru yaşatan Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ederim."