Gülsuyu’nda şafak vakti hava destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından sabahın erken saatlerinde Maltepe Gülsuyu Mahallesi birçok adrese helikopter destekli operasyon düzenlendi.
Operasyona, özel harekat polisleri, çevik kuvvet polisleri de destek verirken, polis helikopteri ise havadan destek verdi. Ekipler önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.
Adreslerde aramalar sürüyor.
(İHA)
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