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Gülsuyu’nda şafak vakti hava destekli operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 06:43 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından sabahın erken saatlerinde Maltepe Gülsuyu Mahallesi birçok adrese helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından sabahın erken saatlerinde Maltepe Gülsuyu Mahallesi birçok adrese helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Operasyona, özel harekat polisleri, çevik kuvvet polisleri de destek verirken, polis helikopteri ise havadan destek verdi. Ekipler önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

Adreslerde aramalar sürüyor.

(İHA)

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istanbul Maltepe Gülsuyu operasyon TEM

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