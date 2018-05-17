İSTANBUL (AA) - Gazeteci Levent Gültekin, internet üzerinden yayınlanan programda kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Gültekin, hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na geçti.
Burada verdiği ifadesinde, gazeteci olarak siyaseti ve siyasetçileri denetleme adına kamusal bir görev ifa ettiğini belirten Gültekin, "Bazen insan kızdığı zaman çocuğuna bile sert ifadelerle uyarıda bulunabilir. Ben de burada biraz sert üslup kullanmış olabilirim." ifadelerini kullandı.
Suça konuyu ifadeyi, yanlış kararlara yönelik duyduğu öfke nedeniyle kullandığını öne süren Gültekin, ifadesinin, Cumhurbaşkanı'nın şahsına değil takındığı tavra yönelik genel bir eleştiri olduğunu da savundu.
Gültekin, daha sonra adliyeden ayrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının şikayeti üzerine, gazeteci Ruşen Çakır'ın sunuculuğunu yaptığı Medyascope.tv isimli web sitesinde yayınlanan programa katılan Gültekin'in, kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
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