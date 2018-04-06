Gültepe’deki harabe yapı yıkıldı

Gültepe Mahallesi’nde bulunan harabe bir yapı İzmit Belediyesi tarafından yıkıldı.

Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde bulunan ve aynı zamanda imar planlarında yolda kalan eski ve kullanılmayan yapı, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturuyordu. Belediyenin Yapı Kontrol ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu yapıyı 775 sayılı Gecekondu Yasasının 18’inci maddesine istinaden yıktılar.