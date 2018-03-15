Gültepe’yi canlandıracak spor tesisinin temeli atıldı

Konak Belediyesi’nin Gültepe’deki eski ekmek fabrikasının yerine inşa edeceği dev spor tesisinin temeli atıldı. Salon sporlarının yanı sıra içerisinde bir halısaha, bireysel spor ve kurs odaları ile 24 araçlık otopark da bulunduran tesis bölgede bugüne kadar yapılmış en büyük kamu yatırımı olma özelliği taşıyor.

İzmir’in kalbi Konak’ta kente değer katan yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor. Konak Belediyesi tarafından Gültepe Semti’nde inşa edilecek dev spor tesisinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Konak Belediyesi sporcuları ile semti sakinleri katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılan projenin temel atma töreni büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. 4 yılda iki kat arttı

Temel atma töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, seçim çalışmaları sırasında Gültepeli gençlerin ve çocukların kendisinden ilk istedikleri şeyin bir spor tesisi olduğunu belirterek bir hayali gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu belirti. Pekdaş, “Biz onlara verdiğimiz sözü tutuyoruz şimdi. Bu tesisin yanı sıra Halkapınar’da da bir halısaha yaptık, Yağhaneler’de Jandarma’nın bulunduğu yeri TOKİ’den satın aldık orada bu tesislerin devamını getireceğiz. Göreve geldiğimizde 22 olan semt merkezi, spor merkezi, kültür merkezi sayımızı 46’ya çıkardık. Biz Konaklılar olarak birbirimize iyi gelerek yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için bu merkezler o kadar işe yarıyor ki bunları çoğaltmak görevimiz” dedi.

“Gültepe’nin kaderi değişiyor”

Proje ile harabe alanın ıslah edilmesinin yanı sıra bölgenin ihtiyacına cevap verecek bir merkeze kavuştuğunu belirten Pekdaş, destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na da teşekkür etti. Projede neler olacağını da dile getiren Pekdaş, Gültepe’nin topografik yapısı nedeniyle tesisin güvenliği için 18 metre uzunluğunda 101 fore kazık çakıldığını söyledi. Tesisin yılsonunda hizmete gireceğini de sözlerine ekleyen Başkan Pekdaş, “Biz de burada bir spor tesisi yapıyoruz. Toros’ta da sosyal donatı alanlarının da olduğu bir merkez daha yapacağız. Böylece Gültepe’yi her yönüyle sosyal alanda canlı bir bölge haline getirmek istiyoruz. Katkılarını esirgemeyen büyük başkan Aziz Kocaoğlu’na da teşekkür ederiz” diye konuştu. Kocaoğlu’ndan kentsel dönüşüm vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Gültepe’ye kazandırılacak olan spor tesisinin İzmir için hayırlı olmasını diledi. Gültepe bölgesinde başta altyapı olmak üzere pek çok alanda çalışma yaptıklarını dile getiren Kocaoğlu, özellikle eski dere yataklarının ıslahı için yaptıkları çalışmalar ile yağmurlar sonucu oluşan su baskınlarını önlediklerini anlattı. Kocaoğlu derelerin geçtiği yolların altına betondan ve çelikten kanallar yaparak suyu tahliye ettiklerini ve bu çalışmalar sonucunda bu yıl kış mevsiminde sorun yaşamadıklarını söyledi. Konuşmasında kentsel dönüşüm konusuna da değinen Kocaoğlu, yapılacak işlerin Türkiye’ye örnek olacak şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Gültepe’deki imar planının yapılabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu kaydeden Kocaoğlu, “Çamdibi gibi, Gültepe gibi sıkışık yerleşim yerlerinde vatandaşların tatmin olması ve uzlaşması için mutlaka buraların arsa değerlerinin ve daire değerlerinin artması gerekiyor. Burada kentsel dönüşüm, yaşayanlara en fazla faydayı, değeri ne zaman üretecekse o zaman yapılmasında büyük fayda var. Halkın menfaati için bu gerekiyor. Önemli olan popülist davranarak seçimden önce iş yapmak değil, önemli olan bir işi en faydalı şekilde en doğru şekilde yapmaktır. Aklın ve bilimin rehberliğinde çalışıp, kenti kalkındırmaktır” dedi. Kocaoğlu, Buca ve Bornova’yı birbirine bağlayacak olan Homeros Bulvarı’nın devamı olan tünel projesi hakkında da konuştu. Kocaoğlu, kent ulaşımına yeni bir soluk getireceklerini belirterek, bulvarın İzmir’de açılacak en geniş ve en uzun yol olacağını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından tüm protokolün katılımıyla Gültepe Spor Tesisi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Yılsonuna kadar tamamlanması planlanan proje sayesinde Gültepe bölgesi sosyal donatı alanlarının da içinde bulunduğu modern bir spor merkezine kavuşmuş olacak.

Her ayrıntı düşünüldü

Toros Mezarlığı’nın hemen karşısındaki eski ekmek fabrikasının bulunduğu 5 bin 900 metrekare alana inşa edilecek tesis 8 milyon 420 bin TL’ye ihale edildi. Modern ve çok yönlü mimarisiyle bölgeye yeni bir soluk getirecek tesis, A ve B olmak üzere iki bloktan oluşuyor. A Blokta basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının oynanmasına olanak sağlayacak 32x20 metre boyutlarında bir kapalı alan, soyunma odaları ve 300 kişilik tribün yer alıyor. B Blokta ise 3 adet bireysel spor ve atölye amaçlı kullanılacak salon, 24 araçlık otopark, mini halısaha ile 150 kişilik açıkhava tribünü ve kafeterya bulunuyor. Özlem sona eriyor

8 milyon 420 bin TL’ye ihale edilen projeye İzmir Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla Konak Belediyesi’ne 4 milyon 967 bin TL maddi katkıda bulundu. Tesis bitiğinde Konak’taki amatör spor kulüplerinin yanı sıra bölge halkının da yararlanabileceği bir spor ve yaşam merkezi olarak hizmet verecek. Gültepelilerin sosyalleşmesine, spor yapmasına ve kaliteli zaman geçirmelerine, kendilerini geliştirebilmelerine imkan sağlayacak tesisin yılsonunda hizmete girmesi öngörülüyor. Tesis, işlevselliğinin yanı sıra görselliği ile de göz dolduracak.

Harabelikten kurtarıldı

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş göreve geldikten hemen sonra Çınartepe Mahallesi’nde bulunan ve içerisinde yer eski ekmek fabrikasının da yer aldığı 5 bin 900 metrekarelik arazinin tahsisini uzun uğraşlar soncu Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden aldı. İlk olarak yıllardır kullanılmadığı için harabe haline dönüşen eski ekmek fabrikasının yıkımı gerçekleştirildi. Ardından bölge halkının talepleri doğrultusunda arazi spor tesisi ve yaşam alanı olarak projelendirildi. Tesisin 2017 yılı sonunda başlayan temel kazıları Ocak ayında tamamlandı. Kot farkı bulunan alanda toprak kaymasını önlemek adına boydan boya istinat duvarı da örüldü. Beton kazıklarla güçlendirilen alanda inşa edilecek tesisin yı sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Gültepe’yi canlandıracak spor tesisinin temeli atıldı

1 / 7 Gültepe’yi canlandıracak spor tesisinin temeli atıldı

2 / 7 Gültepe’yi canlandıracak spor tesisinin temeli atıldı

3 / 7 Gültepe’yi canlandıracak spor tesisinin temeli atıldı

4 / 7 Gültepe’yi canlandıracak spor tesisinin temeli atıldı

5 / 7 Gültepe’yi canlandıracak spor tesisinin temeli atıldı

6 / 7 Gültepe’yi canlandıracak spor tesisinin temeli atıldı