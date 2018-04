Gülüç Belediyesi kadınları Nevşehir gezisi düzenledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi kadınlara yönelik geleneksel hale getirdiği kültür gezileri kapsamında senenin ilk gezisini Nevşehir’e düzenledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş her yıl kadınlara yönelik kültür gezisi kapsamında bu yılda Nevşehir’e gezi düzenledi. Daha önce 2 günlük Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Konya’ya ziyaret gerçekleştiren kadınlar bu yıl Nevşehir’e gitti.

Kafile başkanlığını Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın eşi Işıl Demirtaş’ın yaptığı kırk altı kişilik kafile dün akşam saatlerinde, Demirtaş tarafından Belediye düğün salonu önünden Nevşehir’e uğurlandı.

Düzenlenen gezide kadınlar başta Nevşehir olmak üzere Aksaray, Göreme, Avanos, Derinkuyu Yeraltı Şehri ve Uçhisar Kalesini gezecek. Her yıl düzenli olarak kadınlara yönelik kültür gezisi yaptıklarını söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, gelen talepler üzerine gezi düzenlediklerini belirtti. Demirtaş konuşmasında, ’’ Belediye Başkanlığı olarak bizim görevimiz beldemizdeki insanların huzurlu ve mutlu olması, bunu da insanlarımızın yaşam standartlarını yükselterek sağlayabiliriz. Beldemizin yeniden imarı ve çevre güzelleştirme çalışmaları yanında kültür ve sosyal faaliyetlerimizde devam etmektedir. Belediyemizin her sene geleneksel hale getirdiği kültür gezilerimiz görüldüğü gibi bu senede devam ediyor. Bu sene ilk gezimize hayırlısıyla Nevşehir gezisiyle başlıyoruz. Gezi süresince Nevşehir, Göreme, Avanos, Derinkuyu Yeraltı Şehri Ve Üçhisar Kalesinin tarihi ve kültürel yerlerini gezecekler. Düzenlediğimiz bu kültür gezileriyle insanlarımızın, ülkemizin tarihi, dini kültürel mekânlarını ve doğal güzelliklerini tanıma ve görme fırsatı bulması, dolayısıyla hem onları hem de bizleri mutlu ediyor. Her sene düzenli olarak yaptığımız bu kültür gezilerimiz bu senede önümüzdeki senelerde de devam edecektir’’ ifadelerine yer verdi.